Cochabamba, Reyes Villa se aleja de la Alcaldía por su campaña; queda pendiente K’ara K’ara

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó ayer su informe final de gestión y se alejó de la gestión edil, luego de 1.500 días de gestión, para enfocarse en su campaña con miras a llegar a la silla presidencial en agosto próximo con su alianza APB Súmate.

En un informe especial por sus 1.500 días de gestión, destacó la ejecución de 2.025 obras en beneficio de la población, con avances en salud, educación, infraestructura, medioambiente, servicios básicos, tecnología y cultura.

“Este trabajo no es solo del alcalde, sino del conjunto de hombres y mujeres que me han acompañado para levantar nuestra bella ciudad de Cochabamba (…) este informe es diferente, es para que la población vea lo que hemos venido haciendo no solo con palabras, sino con imágenes y testimonios de la misma población”, dijo el alcalde, según una nota de prensa.

El informe reflejó un crecimiento progresivo en la ejecución presupuestaria, que subió de 81,70% en 2021 a 92,77% en 2024, con una inversión pública acumulada de Bs 6.367.748.193,44.

Sin embargo, el próximo alcalde suplente tendrá que encarar la solución del cierre técnico del botadero de K’ara K’ara, que se debe realizar de acuerdo a tres mesas de trabajo hasta diciembre de 2025. Reyes Villa dijo ayer que planteó una alternativa para industrializar los residuos sólidos en Sacabamba a los seis meses de asumir su gestión, pero el proyecto se canceló por problemas sociales.

Tras la última crisis por la basura, la Alcaldía de Cochabamba buscó una alternativa para contar con un sitio alternativo en Cotapachi, pero el lugar aún debe tramitar una licencia ambiental.

Reyes Villa destacó en su informe final la implementación de la planta criogénica de oxígeno y se habilitaron 10 unidades de terapia intensiva. Además, se puso en marcha una Red Municipal de 16 ambulancias con servicio gratuito 24/7. En bienestar animal, se inauguró el Centro de Rehabilitación y Adiestramiento Canino.

Servicios básicos

La cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario alcanzó el 96% con más de 108.000 conexiones y 269 proyectos de renovación de redes. Además, se inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Albarrancho, una de las más grandes de Latinoamérica.

Educación

Se mejoraron y ampliaron 70 infraestructuras educativas, se construyeron 12 nuevas unidades, se entregó mobiliario escolar a 114 establecimientos y se garantizó el desayuno escolar para más de 860.000 estudiantes.

Infraestructura

En materia vial se logró el pavimentado de 550.000 m², asfaltado y mantenimiento de más de 1,8 millones de m² y micropavimento en 400.000 m².