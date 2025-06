Comisión del Senado aprueba proyecto de preclusión y abre posibilidad de revisar resultados en caso de “fraude”

La comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley 428 del principio de preclusión, el cual abre la posibilidad de revisar los resultados de un proceso electoral, referendos o revocatoria de mandato en caso de que se evidencie un “fraude” electoral.

“En la última parte, se puede revisar resultados electorales cuando se demuestre evidencia de haber existido un fraude electoral. El anterior decía que nadie podía revisar ni auditar un proceso electoral”, informó el senador evista Luis Adolfo Flores.

La norma forma parte del paquete de proyectos electorales que envió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin de garantizar las elecciones del 17 de agosto, la Cámara de Diputados lo aprobó a mediados de mayo y lo remitió al Senado.

En ese sentido, el senador indicó que se observó el proyecto normativo porque se confunde el derecho de reclamar en su debido momento, tal como señala la norma, con el principio de preclusión.

“Todos tienen el derecho a quejarse a observar en el momento preciso que dice la ley, si no lo hacen en su momento precluye y ya no tienen derecho, pero algunos confunden que el derecho a reclamar en su momento trata de decir que no lo pueden hacer porque precluyó”, manifestó.

El artículo 2 del proyecto establecía que las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no se revisarán ni se repetirán por ninguna autoridad pública, sea legislativa, administrativa o jurisdiccional, en materia ordinaria o constitucional.

Por otra parte, Flores dijo que esta semana no se tratará el proyecto normativo en el pleno de la Cámara de Senadores por la falta de quorum ya que muchos senadores no pudieron llegar a la ciudad de La Paz debido a los bloqueos.

