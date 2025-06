Con reglas claras y voluntad del Gobierno, el agro puede generar exportaciones que superen los $us 13.000 millones, según la CAO

Actualmente, el sector agropecuario aporta el 16% al PIB nacional, con $us 6.000 millones, genera el 24% del empleo en Bolivia -equivalente a 1,6 millones de puestos de trabajo- y representa el 24% de las divisas, con exportaciones por $us 3.200 millones, detalló Klaus Frerking, presidente de la CAO, durante el Foro Agropecuario realizado este miércoles con tres candidatos presidenciales.

Con políticas claras, apertura tecnológica y seguridad jurídica, el agro puede duplicar su aporte a la economía nacional y superar los $us 13.000 millones en exportaciones para el año 2033, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), desde donde se apunta a una agenda concreta para que el agro se convierta en el principal motor económico del país.

“Solo en Santa Cruz, con esos cultivos se produjeron 13,93 millones toneladas en 2024. Podemos llegar a 30 millones sin deforestar, solo con productividad”, afirmó Frerking al reflejar que la biotecnología es clave en el horizonte sectorial. “Podemos generar lo que el gas en su mejor momento produjo y lo podemos duplicar.

El ejecutivo resaltó que el gas, en su mejor momento, exportó $us 6.113 millones y el agro puede duplicar esa cifra para el 2033, tema que al Estado no le significará desembolso de recursos, potencial que no solo se da en Santa Cruz, sino también en otras regiones con vocación agrícola.

“Tenemos castaña en Pando, trigo en Chuquisaca, frutas en Tarija, camélidos en Oruro, leche en Cochabamba. Pero si seguimos con políticas de bloqueo e incentivos distorsionados, Cochabamba va a seguir perdiendo producción. Hoy produce 50% menos leche y menos pollo por los bloqueos y la mala política del maíz subvencionado”, lamentó.