Crisis no se ha detenido y tiende a agudizarse

Advierten que Bolivia está en una profunda crisis que no se ha detenido, sino que cada día la situación se va deteriorando más. Genera preocupación las contradicciones respecto a admitir que se vive “al día” en el tema de los dólares para la importación de combustible y el pago de la deuda, mientras se insiste en negar la crisis. Asambleístas aseguran que las recientes declaraciones, de quien fue ministro de Economía y es el actual presidente del Estado, solo terminan de confirmar que el “masismo” llevó al país a una debacle económica.

Fuente: El Diario

Sumándose a los criterios que califican las recientes declaraciones del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, como una confesión respecto a delicada situación económica del país, el analista y docente universitario, Julio Alvarado, aseguró que el primer mandatario incurre en contradicciones al negar la crisis mientras reconoce que existe incertidumbre respecto al abastecimiento de combustible para el mercado interno, situación que solo adelanta la agudización del problema.

En criterio de Alvarado, el único punto destacable en las palabras de Arce está en que por fin se haya reconocido la delicada situación económica; sin embargo, genera preocupación las contradicciones de la primera autoridad del país al admitir que se vive “al día” en el tema de los dólares para la importación de combustible y el pago de la deuda, mientras se insiste en negar la crisis.

“Arce por fin reconoció que Bolivia vive en una situación económica muy difícil y dura, a tal punto que no tenemos dólares y desde el gobierno no se puede asegurar hasta cuando se pueda regularizar la compra de gasolina y diésel para abastecer el mercado interno”, observó.

Asimismo, reiterando que la crisis provocada por veinte años del “masismo” en el poder y la implementación de políticas públicas erróneas en el área económica, no se solucionará de la noche a la mañana o agilizando la aprobación de créditos internacionales en la Asamblea Legislativa, Alvarado advirtió que el panorama tiende a agudizarse.

“Bolivia ahora está en una profunda crisis económica y esto no se ha detenido, sino que cada día que pasa se va deteriorando más la situación”, dijo.

Como ejemplo, el especialista se refirió a los montos en dólares que el país requiere para la importación semanal de diésel y gasolina, en comparación con los nuevos créditos que se debaten en la ALP, dando como resultado un flujo de divisas que solo cubre esta demanda por un par de meses y no garantiza que a fin de año se haya regularizado o solucionado el problema.

“Si cada semana necesitamos una cantidad de dólares para comprar combustibles y no tenemos ese dinero, la situación es crítica y los préstamos que se están aprobando no van a alcanzar hasta fin de año. Todo lo que están aprobando va servir solo para unos cuantos meses, mientras el resto de productos como medicinas e insumos para la industria no están contemplados en estos créditos”, cuestionó.

Esta semana, durante una entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas, el presidente Luis Arce reconoció que el país vive “al día” en el tema de los dólares, divisas que en su totalidad son destinadas a la compra de combustible y pago de deuda. El mandatario volvió a responsabilizar a la Asamblea Legislativa por una asfixia en la aprobación de créditos.

“Hoy vivimos al día. Todos los dólares que tenemos, básicamente es para combustibles, para pagar la deuda y todo ello. No nos queda como para hacer el físico de enfrentar el mercado cambiario adicionalmente”, dijo.

Según Arce, si la Asamblea hubiese aprobado los créditos en su momento, se habrían evitado estos problemas, sin embargo, ahora están a destiempo “si hoy día, mañana mismo aprobarían los 1.800 millones de dólares que están en la Asamblea, el tema no se resuelve porque los recursos no llegan en el momento, sino en función de la gradualidad”.

Asambleístas como el paceño Alejandro Reyes aseguraron que las recientes declaraciones, de quien fue ministro de Economía y es el actual presidente del Estado, solo terminan de confirmar que el “masismo” llevó al país a una debacle económica.

“Es una confesión de fondo: Arce admite que llevó a Bolivia a una debacle económica y que el próximo gobierno no tendrá garantías de recursos”, sostuvo el parlamentario de oposición, reiterando que el modelo económico del MAS ha colapsado y los responsables deben rendir cuentas ante la justicia.

