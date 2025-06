Defensor del Pueblo pide a la justicia resarcir el daño a joven encarcelado 9 años por denuncia falsa

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a la justicia resarcir el daño a Richard Mamani, quien ayer recuperó su libertad tras permanecer encarcelado nueve años por una denuncia de violación falsa.

“Debemos evitar que se reproduzcan este tipo de actos en otros procesos. No es posible que una persona inocente se mantenga nueve años privado de libertad. Ahora la propia justicia debe ser la que debe generar un ámbito de reparación frente al daño que se le ha ocasionado a esta persona”, dijo Callisaya.

El Defensor del Pueblo, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, Luis Ortiz, llegaron hasta el penal de Morros Blancos para ejecutar el mandamiento de libertad del joven.

“Estar aquí nueve años fue muy injusto para mí y para mi familia. Llegué aquí a mis 19 años y ahora estoy recuperando mi libertad después de nueve años de estar injustamente aquí”, fueron las primeras palabras de Mamani tras recuperar su libertad.

La víctima de violación, tras cumplir la mayoría de edad, confesó que fue obligada a mentir por su hermana mayor para encubrir a su esposo, verdadero autor del delito.

Tras las revelaciones, los administradores de justicia volvieron a revisar el caso y decidieron anular la sentencia 12/2019 del Tribunal de Sentencia de la provincia Nor Cinti que ordenó una pena de 25 años de prisión para Mamani.

“Ahora, ¿quién me devuelve mi juventud de todos estos años? Esa es la pregunta que me hago. ¿Quién me devuelve todos los perjuicios? Hubiese tenido hasta el momento algo bien, como todos”, reclamó el joven.

Se desconoce si la justicia se hará cargo del resarcimiento y cómo realizará los cálculos para estimar el daño económico y moral del joven.

