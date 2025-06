Desde el gobierno descartan declarar Estado de Sitio

El Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que la prioridad del gobierno es el dialogo.

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró este sábado que el gobierno no tiene planificado declarar estado de sitio, esto luego del pedido de algunos sectores que son perjudicados por las marchas y protestas, las cuales probablemente se endurecerán la siguiente semana.

“Nosotros somos un gobierno de diálogo, el presidente es de un gobierno de diálogo. Nosotros no tenemos un muerto en la espalda, hasta hoy, y no lo vamos a tener y a lo que nos quieren impulsar es a eso. Incluso algunos partidos que no están entendiendo bien la idea, piden que se vaya, se lleve el ejército, se desbloquee. No pasa por ir a abusar al pueblo, el pueblo tiene que darse cuenta”, dijo Torrico.

Según la autoridad, pese a todo lo que está pasando las comunidades comienzan a reaccionar contra los bloqueadores. Añadió que este es un tema está alejado de la crisis y que existen otros intereses.

“Las mismas comunidades, lo que ocurre hoy en Challapata, los siete ayllus han salido contra los bloqueadores, que se vayan o los van a levantar ellos, porque en Challapata un grupo de compañeros de Cacachaca son los que están bloqueando, ni siquiera es su lugar”, dijo.

Respecto a otros sectores, Torrico aclaró que la idea de que la policía salga del trópico «solo es una forma de ayudar al narcotráfico” que, según la autoridad, es una de las principales actividades que fomenta estas protestas.

“En el trópico les interesa un montón a mucha gente que esté bloqueado, que no esté la Policía, que la Policía se salga porque el narcotráfico campea. Es lo que está ocurriendo ahorita en el puente de Challapata también. De ese lado hay un sector que se dedica al narcotráfico. Entonces se está jugando un engaño al pueblo. Aquí es un tema de narcotráfico, y ese narcotráfico viene apañado por el señor Andrónico, desde la Asamblea. Ese es el juego macabro que se ha hecho contra el país”, concluyó.

