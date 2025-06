Diputada Campero denunciará a Evo Morales por terrorismo

La parlamentaria no se adherirá a la denuncia del gobierno porque está obviando que es la segunda vez que Morales amenaza con cercar La Paz.

La diputada de oposición, Luciana Campero Chávez, denunciará en la Fiscalía en La Paz, el lunes, a Evo Morales Ayma, de terrorismo contra los bolivianos por los bloqueos que impulsa para habilitarse como candidato presidencial.

“Por terrorismo al Estado y otros delitos que se están cometiendo contra la ciudadanía y el pueblo boliviano en general por parte de Evo Morales”, confirmó al indicar que no se adhiere a la denuncia similar efectuada por el gobierno.

No se adhiere porque el gobierno está obviando que es la segunda vez que Evo Morales manda cercar la ciudad de La Paz, “ya lo hizo a través de audios, cuando escapó a México, en contra del gobierno constitucional de Jeanine Añez.”

“Hoy nuevamente planifica hacer lo mismo, pero esta vez comandando un grupo del Chapare que incluso busca asesinar personas”, advirtió al añadir que presentará un memorial a la Policía para que de una vez ejecute las cuatro órdenes de aprehensión en contra de Evo.

“Si bien nada tiene que ver el supuesto delito por el que es procesado, al señor Morales hay que aprenderlo y llevarlo ante la justicia”, afirmó al admitir que hay un incumplimiento de deberes por parte de la Policía, tendrá un plazo hasta el martes para que ejecute la aprehensión.

Si la Policía no lo aprehende, también será denunciada de incumplimiento de deberes, ya que ha tenido seis meses “para aprehender a este señor, que está lastimando al país, porque no hay otra palabra para eso. Sigue gozando de impunidad con la pasividad del gobierno”.

“Evo Morales es prófugo de la justicia por pedófilo, por violador, tratante de personas, hoy por terrorismo”, remarcó al lamentar que el gobierno en su denuncia no recuerde a la población que ya anteriormente mandó cercar ciudades; es la segunda vez que lo hace.

El diputado del MAS, Juan José Huanca Mamani, negó que el gobierno no esté haciendo nada contra las acciones de Evo Morales, lo que quiere es que no haya sangre, muertos, que es lo que está buscando el ex presidente de los bolivianos.

Huanca mostró una fotografía de Morales, con algunas de sus expresiones como “algunos compañeros tendrán que dar su vida por el Evo, solo así ganaremos y llegaremos a la presidencia”. Lamentó la incitación del ex Mandatario que pidió a todo el Chapare ir a La Paz.

EL APUNTE

Irrespeto a la vida

Ante la insistencia de la prensa sobre por qué el gobierno no aprehende a Morales, respondió que debe reconocerse que tiene muchos seguidores, dispuestos a dar su vida, “el gobierno no va a entrar en ese juego de irrespeto a la vida, no podemos derramar sangre”.

Admitió que estos dos días serán cruciales y determinantes en el país; buscarán forzar una candidatura que ya no es posible. Este fin de semana el órgano electoral dará a conocer las listas definitivas y oficiales para la elección del 17 de agosto.