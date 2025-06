Diputado Romero pide al ministro de Economía aceptar la incapacidad del Gobierno ante la crisis

El diputado de Creemos, Andrés Romero, pidió este viernes al ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, a aceptar la incapacidad del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para enfrentar la crisis económica que azota al país.

Fuente: Prensa Creemos

«Él lo que debería decir yo como Ministro de Economía acepto que no tuvimos la capacidad de gobernar, acepto que no tuvimos políticas claras para generar y seducir la inversión extranjera, acepto que no pudimos dar seguridad jurídica porque permitimos que avasallen las tierras de los qie producen, acepto poner por encima la ideología y nunca permitimos el uso de la biotecnología», afirmó

El parlamentario cruceño argumentó que el Ministro de Economía no sabe que muchos bolivianos toman té incluso sin azúcar y otros pasan el día con un arroz y huevo, pero en su mesa de su familia y del entorno gobernante masista no siente la crisis.

«No existe crisis en su familia, en su plato de su mesa, no existe crisis en su entorno familiar y en las familias que han gobernado por más de 20 años, a ellos no afectó la inflación», replicó Romero.

