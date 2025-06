Diputados tratarán créditos por $us 366 millones esta semana

La Cámara de Diputados agendó para esta semana el tratamiento de seis proyectos de ley vinculados a créditos de financiamiento externo por un total de $us 366 millones, destinados a financiar programas de impacto social, infraestructura y desarrollo productivo en el país.

La agenda del 23 al 29 de junio, publicada este lunes, contempla 27 puntos, entre ellos los créditos provenientes de organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Uno de los proyectos es el crédito de $us 75 millones de la CAF para el “Programa Nacional de implementación de Plazas y Museos”. Asimismo, se prevé el tratamiento del crédito de 34 millones de euros del KFW, destinado a la planta solar Contorno Bajo I, en el marco del “Programa Generación de Energía Renovable”.

Otro crédito es el de $us 100 millones con Fonplata para la segunda fase del “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo”, que apunta a dinamizar la economía a través de la creación de fuentes laborales inmediatas.

El BID, por su parte, financia tres iniciativas: el “Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable” con $us 40 millones; la ampliación de la red de Mi Teleférico con $us 62 millones; y el “Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II” por $us 52 millones.

Estos proyectos buscan reactivar la economía, promover el acceso a energía limpia, fortalecer el ordenamiento territorial y avanzar en soluciones sostenibles de movilidad urbana, particularmente en La Paz.

La anterior semana, la Cámara de Diputados ya aprobó dos proyectos de financiamiento externo por $us 160 millones. Ahora, el Senado también debe darles el visto bueno.

El hecho se dio luego de que los jefes de bancada de las fuerzas políticas, los ministros del área económica y el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, acordaran la aprobación de créditos, pues éstos permitirían la llegada de dólares al país para atender la crisis económica que se vive dentro del territorio nacional.