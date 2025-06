Donald Trump dijo que Irán le notificó de antemano el ataque a la base de Estados Unidos en Qatar y lo calificó de “muy débil”

Y agregó: «Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y 1 fue «liberado», porque se dirigía en una dirección no amenazante. Me complace informar que NINGÚN estadounidense resultó herido, y casi ningún daño se produjo».

«Lo más importante es que lo han sacado todo de su «sistema» y, con suerte, no habrá más ODIO. Quiero dar las gracias a Irán por avisarnos con prontitud, lo que hizo posible que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido. Tal vez Irán pueda ahora proceder a la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo», señaló.

Fuentes iraníes señalaron a The New York Times que una estrategia similar se utilizó en 2020,cuando Irán le alertó a Irak antes de disparar misiles balísticos contra una base estadounidense en suelo iraquí, luego del asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque aéreo estadounidense hace 5 años.

Es que Trump busca desescalar la guerra porque buena parte de su movimiento Make America Great Again (MAGA) no está de acuerdo con meterse en conflictos lejanos que requieren gastos inmensos y pueden ocasionar bajas estadounidenses.

La mayoría de los legisladores conservadores no se ha posicionado o lo ha hecho del lado del presidente. Sin embargo, algunos, como el congresista de Kentucky Thomas Massie, han cargado contra Trump por estar de nuevo involucrando a EE.UU. en conflictos extranjeros. «Los MAGA no votaron por otra guerra en Oriente Medio», dijo este lunes Massie en una radio local.

«Seis meses después y ya estamos incumpliendo las promesas electorales. Y ponemos bombas en Irán en nombre de Israel», dijo en un pódcast. En un mensaje en X, la legisladora marcó distancia con el mandatario: «Trump no es un rey, MAGA no es una secta y yo puedo y TENGO mi propia opinión».

Trump está atento a estas voces y cargó contra algunos de sus críticos: “El congresista Thomas Massie, de Kentucky, no es MAGA, aunque le guste decir que lo es. En realidad, MAGA no lo quiere, no lo conoce y no lo respeta”, dijo Trump en un posteo dedicado al legislador, pero que tenía un mensaje más amplio para los disidentes del movimiento.