Doria Medina: Aprobación de créditos y diseño de la papeleta son señales claras para el país

Al mismo tiempo, el Congreso aprobó dos créditos internacionales clave. Uno de Fonplata por $us 50 millones y otro de la CAF por $us 110 millones, tema que también fue destacado por el presidenciable de la alianza Unidad.

La Cámara de Senadores también sancionó un crédito por $us 250 millones del BID, que será destinado a emergencias por desastres naturales y salud pública. La sesión fue conducida sin la presencia del presidente de la Cámara, Andrónico Rodríguez.

Por último, Doria Medina confirmó que estará presente en el foro agropecuario convocado por el sector productivo para el 25 de junio en Santa Cruz, resaltando que hará conocer sus propuestas y el plan económico que aplicará en 100 días en caso de llegar a la administración estatal.

Sobre su presencia en el foro de la CAO en Santa Cruz, Doria Medina confirmó su participación el miércoles 25. “Sí, el miércoles 25 vamos a estar presentes en el foro de la CAO”, respondió ante la consulta.

“Yo no soy un político, yo soy un empresario que cuando hay un problema tomo decisiones, no como los políticos que postergan la solución. Un empresario cuando ve un problema busca a la mejor gente para resolver, no a sus amigos como los políticos”, apuntó.