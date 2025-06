Doria Medina dice que su ‘plan de 100 días’ contempla medidas de shock

El candidato presidencial de la alianza Unidad señaló que el país atraviesa una situación grave que exige medidas rápidas para “parar la hemorragia” que hay en la economía y eso no se resuelve con gradualismos

Doria Medina estuvo este viernes en POV

Fuente: UNITEL El candidato presidencial por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, manifestó que su propuesta de "100 días" contempla medidas de shock para atender de forma inmediata la crisis económica.





“Este tipo de problemas, si no los resuelves rápido, no los resuelves más”, advirtió el candidato en entrevista con el programa de Streaming POV, de UNITEL, comparando la situación fiscal del país con una hemorragia que debe tratarse en una sala de emergencia y no con gradualismos.

Según el plan de gobierno de Doria Medina, en un lapso 100 días se prevé resolver problemas como la falta de dólares, la falta de gasolina y la falta de diésel, lo que calificó como las manifestaciones más graves de la crisis. Posterior a esto dijo que se apunta a los problemas estructurales como el déficit fiscal.

Además el presidenciable de la alianza Unidad ya viene resaltando que entre las medidas a aplicar se apunta a levantar la subvención de los combustibles, resaltando que la situación no puede corregirse con paños fríos.

Para Doria Medina, el verdadero riesgo no es el plazo, sino no hacer nada, volviendo a comprar el escenario con el de un enfermo grave: “cuando alguien está con hemorragia, no puedes decir ‘lo resolvemos en unos meses’, porque se muere antes”.

MÁS MEDIDAS

Además, el candidato apunta a cerrar las empresas públicas que solo generan pérdidas, citando al ingenio azucarero de San Buenaventura, la fábrica de vidrios de Chuquisaca, Cartonbol, Papelbol, la tecnológica Quipuis y otras que “nunca han generado un centavo de ganancia”.

A esto se suma la medida de suprimir la publicidad del presidente y minimizar las instituciones que dependen de este cargo, así como elegir al presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) a través del Legislativo y que las contrataciones en el sector público sean por méritos y no por muñeca.

