El plan del mercurio “no está hecho en piedra y tiene que reflejar a los sectores involucrados”

Fuente: Erbol

ANA: A raíz de los diferentes estudios sobre el mercurio, el primero el 2021 del Instituto de Toxicología de la Universidad de Cartagena junto con el Centro de Documentación e Información Bolivia y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, la Relatoría Especial contra las Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas llamó al Estado boliviano tomar acciones para reducir el mercurio empleado en la minería aurífera, por sus graves impactos en el medio ambiente y la salud humana, entre otros aspectos.

D.A: Gracias a eso y a lo que igual se ha mencionado en los diferentes participantes, existe un proyecto que se está impulsando ahora que es el de comercialización de mercurio, que es para mejorar todo lo que es la trazabilidad (capacidad de rastrear el origen y la trayectoria de un producto o servicio a través de todas sus etapas, desde su creación hasta su consumo final). ¿Por qué? porque muchas veces existe la libertad y uno no sabe si se queda aquí, se va al Illimani, si se va a la Amazonía o se va a los países vecinos. Entonces este proyecto lo que va a hacer es implementar ese sistema de trazabilidad y va a ayudar en esto.

ANA: ¿Tendría que haber límites ahí, cierto? porque lo que hay ahora es un registro único para importadores y comercializadores, pero no hay un límite en volúmenes ni valores en el ingreso del mercurio, o sea, decirle al importador: usted no me puede importar más de 20 kilos al mes.

D.A: En algún momento se debería, digamos, en el actual panorama para mejorar esto y decir, ¿sabes qué? Bolivia va a reducir, le doy un ejemplo, siete años hasta importar cero. Y de ahí si ya, digamos, en tu proceso tienes mercurio, empezar a utilizar sistemas cerrados. ¿Por qué? porque, con un circuito cerrado, aunque estés utilizando, vas a hacer la reactivación del mercurio y vas a evitar que todo eso llegue a las colas. Sí vas a tener todo lo que es el mercurio que está bajo tierra, que eso, lamentablemente, no se puede, pero no aumentar en el proceso que estaba hablando como en Colombia. Colombia, si no estoy mal se ha puesto un plazo de cinco años. Nosotros, muy probable tendremos un periodo muy similar para reducir.

ANA: Los tres momentos que plantea el Plan de Acción Nacional de reducción del mercurio no es muy ambicioso; es decir, que no parecería que es un tema de urgencia. Estamos hablando del 5% de reducción al 2026, 35% al 2029 y al 2031 un 60% de reducción. O sea, parece que no es un tema muy urgente desde esa perspectiva, cuando estamos teniendo gente que se está enfermando por mercurio, condenando a niños y adolescentes a no ir a la universidad porque tienen problemas cognitivos, a mujeres jóvenes a no querer ser madres en las comunidades indígenas porque saben que tienen contaminación en sus organismos y temen que sus bebés nazcan enfermos. Entonces, el tema es de urgencia ambiental y de salud, ¿no?

D.A: En realidad yo comparto con usted completamente el tema de exposición a las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad, río abajo, que son poblaciones indígenas. Esos estudios yo los he visto; de los Esse ejjas, Uchupiamonas. Como usted dice, es muchísimo más elevado de lo que se ha mostrado. Entonces, tiene que ser algo que el Estado y las diferentes instituciones se comprometan no solamente en un papel, sino que muestren un compromiso real. Y es algo que nosotros como Naciones Unidas estamos tratando de impulsar para sumar a los diferentes actores, crear mecanismos de diálogo, ir involucrando. Pero hay algo que siempre digo, ¿no?. Es que todo depende del nivel de apertura que nos dejan. Muchas veces es, digamos, queremos, tengo toda la intención, pero se queda ahí.

ANA: Pero gozaría de mayor legitimidad que los pueblos indígenas participen en la elaboración del plan; es decir, que todavía haya la voluntad para que este documento presentado hoy no esté cerrado y que se abra a la posibilidad de recoger la ponencia de ellos, precisamente los pueblos indígenas, a la demanda de quienes son los principales afectados por la minería, no solo artesanal y a pequeña escala, sino de la minería mecanizada, la de las dragas chinas y los planchones colombianos.

D.A: Completamente de acuerdo. Es algo que se ha expresado en los diferentes comités, que tienen que participar, que tienen que reunirse, porque el documento no está cerrado, no está hecho en piedra y tiene que reflejar a los diferentes sectores involucrados, y más si son los que están expuestos. Tal vez sea una actividad que ellos no están involucrados. ¿Qué pasa? Tu fuente de proteína es principalmente el pescado. ¿Y qué pasa con el pescado? Que se va bioacumulando y biopanificando, entonces tienen que estar involucrados.

ANA: Y lo que dice la última expositora mexicana, ella vincula además el tema de la minería ilegal con las organizaciones criminales. Y de hecho en Bolivia también está pasando algo similar; la minería ilegal del oro es un problema transversal con diferentes otro tipos de delitos como el narcotráfico, presencia de grupos armados irregulares, la trata de menores para la explotación sexual y comercial, y otros delitos conexos.

D.A: En realidad sí, y es algo que estamos teniendo que enfrentar en el futuro. Estamos con el lineamiento desde la sede que viene, que tenemos que empezar a ver todo lo que son los crímenes conexos a lo que es la minería ilegal. Entonces estamos diseñando un proyecto igual, lo que tenemos que mejorar un poco es la burocracia de todo lado, ya sea interna. Pero es algo que queremos sacar, porque sabemos que no solamente hay que trabajar con las cooperativas, también con las poblaciones afectadas, con el Estado.

ANA: ¿Es un debate que no tiene que ser político ni ideologizado? No.

D.A: Tiene que ser por el bien de, como dije al principio, es la salud y el medioambiente que nos corresponde a todos.