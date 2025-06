El presidente de Brasil está perdiendo influencia en el exterior y es impopular en su país

Los índices de aprobación rondan el 40%, el más bajo de cualquier momento durante sus tres mandatos. Solo el 28% de los brasileños dice aprobar su gobierno

El 22 de junio, horas después de que Estados Unidos atacara instalaciones nucleares iraníes con enormes bombas antibúnkeres, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado. En él, afirmaba que el gobierno brasileño “condena enérgicamente” el ataque estadounidense y que los bombardeos constituían una “violación de la soberanía de Irán y del derecho internacional”. Esta contundencia del lenguaje puso a Brasil en desacuerdo con el resto de las democracias occidentales, que apoyaron los ataques o simplemente expresaron su preocupación.

La amistad de Brasil con Irán continuará el 6 y 7 de julio, cuando los BRICS, un grupo de 11 economías de mercado emergentes que incluyen a Brasil, China, Rusia y Sudáfrica, celebren su cumbre anual en Río de Janeiro. Se espera que Irán, que se convirtió en miembro de los BRICS en 2024, envíe una delegación. El club está presidido actualmente por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Originalmente, ser miembro le había ofrecido a Brasil una plataforma desde la cual ejercer influencia global. Ahora, esto hace que Brasil parezca cada vez más hostil a Occidente. “Cuanto más China transforme a los BRICS en un instrumento de su política exterior, y cuanto más los utilice Rusia para legitimar su guerra en Ucrania, más difícil será para Brasil seguir afirmando que no está alineado”, afirma Matias Spektor, de la Fundación Getulio Vargas, una universidad de São Paulo.

Los diplomáticos brasileños intentan sortear el problema centrando la cumbre en temas inocuos: la cooperación en vacunas y atención médica; la transición hacia energías renovables; y el mantenimiento del estatus de nación más favorecida como base del comercio internacional, en el que los países tratan a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio por igual. Quieren evitar hablar de un tema que el presidente estadounidense, Donald Trump, detesta especialmente: la iniciativa de los BRICS para liquidar el comercio en monedas locales en lugar del dólar. Los diplomáticos brasileños probablemente preferirían que los iraníes también guardaran silencio. “Estamos en un momento de contención de daños, más que de creación de nuevos instrumentos”, afirma un alto diplomático brasileño. El papel de Brasil en el corazón de un BRICS expandido y dominado por un gobierno más autoritario forma parte de la política exterior cada vez más incoherente de Lula. No ha hecho ningún esfuerzo por forjar lazos con Estados Unidos desde que Donald Trump asumió el cargo en enero. No hay constancia de que ambos se hayan reunido en persona, lo que convierte a Brasil en la mayor economía cuyo líder no ha estrechado la mano del presidente estadounidense. En cambio, Lula corteja a China. Se ha reunido con Xi Jinping, presidente de China, dos veces en el último año.

Quizás la estrategia más sensata de Lula ha sido intentar aprovechar la pérdida de confianza del mundo en Estados Unidos como socio comercial. Ha tratado de ganarse la confianza de Europa y ha ampliado sus lazos comerciales. En marzo, visitó Japón, que importa la mayor parte de su carne de res de Estados Unidos, para promover la carne brasileña como sustituto. Sus ministros se han reunido con burócratas chinos para discutir maneras de aumentar las importaciones agrícolas brasileñas, probablemente a expensas de las estadounidenses.

Pero esto conlleva esfuerzos grandiosos que superan con creces el peso de Brasil en el escenario mundial. En mayo, Lula fue el único líder de una gran democracia que asistió a las conmemoraciones en Moscú del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aprovechó el viaje para intentar convencer a Putin de que Brasil debía mediar para poner fin a la guerra en Ucrania. Ni Putin ni nadie más lo escuchó.

En su vecindario, tampoco hay mucho pragmatismo. Lula no habla con su homólogo argentino, Javier Milei, debido a diferencias ideológicas. Cuando asumió el cargo por tercera vez, en 2023, acogió con los brazos abiertos a Nicolás Maduro, el autócrata venezolano, a pesar de que el país se había convertido en una dictadura. (La relación solo se agrió después de que Maduro robara abiertamente otras elecciones el año pasado). Tras liderar la misión de la ONU para estabilizar Haití tras un terremoto que destrozó el país en 2010, Brasil ahora guarda silencio mientras Haití se derrumba en un infierno dominado por gánsteres. Lula parece reacio o incapaz de unir a las naciones latinoamericanas para presentar un frente unido contra las deportaciones de migrantes y la guerra arancelaria de Trump.

La debilidad en el escenario mundial se ve agravada por la impopularidad de Lula en su país. Durante sus dos primeros mandatos presidenciales, de 2003 a 2010, Brasil cosechó los frutos del auge de las materias primas y fue uno de los líderes más populares del mundo. Su fuerza interna le dio credibilidad en el extranjero, y muchos de sus pares lo vieron como un referente para las economías en rápido desarrollo.

Ahora, sin embargo, Lula es cada vez más impopular en Brasil. El país ha virado hacia la derecha. Muchos brasileños asocian su Partido de los Trabajadores con la corrupción, debido a un escándalo que lo llevó a la cárcel durante más de un año (su condena fue posteriormente anulada). Construyó el partido con el apoyo de sindicatos, católicos con conciencia social y beneficiarios de bajos recursos de las ayudas del gobierno. Pero hoy Brasil es un país donde el cristianismo evangélico está en auge, donde el empleo en la agricultura y la economía informal crece rápidamente, y donde la derecha también ofrece ayudas.

Los índices de aprobación personal de Lula rondan el 40%, el más bajo de cualquier momento durante sus tres mandatos. Solo el 28% de los brasileños dice aprobar su gobierno. El 25 de junio, el Congreso lo humilló al rechazar un decreto que había aprobado para aumentar los impuestos. Fue la primera vez en más de 30 años que los legisladores revocaron un decreto ejecutivo, lo que dejará al gobierno con menos margen de maniobra fiscal para el gasto antes de las elecciones generales del próximo año.

Mientras tanto, el movimiento MAGA de Trump está estrechamente alineado con la extrema derecha brasileña, liderada por Jair Bolsonaro, un ex presidente que se define como un Trump tropical. Es probable que Bolsonaro sea encarcelado pronto por presuntamente planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Aún no ha designado a un sucesor para liderar la derecha. Pero si lo hace y la derecha se une a él antes de las elecciones de 2026, la presidencia será suya.

Trump critica abiertamente a otros líderes mucho más afines a él que Lula. Sin embargo, no ha dicho prácticamente nada sobre Brasil desde que asumió el cargo en enero. En parte, esto puede deberse a que Brasil se beneficia de algo que ninguna otra gran economía emergente posee: un enorme déficit comercial con Estados Unidos, que asciende a 30 000 millones de dólares al año. Sin duda, Trump le gusta que otros países compren más de Estados Unidos de lo que le venden. Pero su silencio también puede deberse a que Brasil, relativamente distante y geopolíticamente inerte, simplemente no importa tanto cuando se trata de cuestiones de guerra en Ucrania o Medio Oriente. Lula debería dejar de fingir que sí importa y concentrarse en asuntos más cercanos.

