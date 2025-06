El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del planeta acecha hogares bolivianos

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de manchas rojas en la piel, que suelen comenzar en la cabeza y poco a poco llegan a cubrir todo el cuerpo.







Bolivia vive una emergencia sanitaria nacional a causa del sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Hasta este domingo se reportaron 74 casos positivos en el país; sin embargo, los casos sospechosos ascienden a más de 600.

Es un virus que puede tener graves complicaciones. Es una enfermedad viral altamente contagiosa. Amenaza la salud de personas mayores o menores de edad.

Los menores de edad son los más afectados por el sarampión

“Es la enfermedad más contagiosa que existe en el planeta. Por cada caso de enfermo puede producirse de 14 a 18 nuevos casos en personas no vacunadas”, señaló Doria Jiménez, jefe de la Unidad de Epidemiología.

En Bolivia hay casos positivos del virus, siendo el departamento de Santa Cruz con mayor reporte en diferentes municipios.

“Diez municipios que están afectados de los 56 municipios del departamento donde ya encontramos casos positivos. Dentro de estos de estos 10 municipios, los más afectados son el municipio de Santa Cruz de la Sierra y le sigue el municipio de CabezaS”, dijo Jiménez.

SÍNTOMAS

“Lo que caracteriza esta enfermedad es la aparición del exantema, que son unas manchas rojas en la piel, una coloración roja que suele empezar a nivel de la cabeza y luego va bajando y posterior a las extremidades, pero llega a cubrir todo el cuerpo, incluida las palmas de las manos”, declaró Roberto Torrez, epidemiólogo pediatra.

De acuerdo al informe que dan los médicos, no hay un tratamiento específico para el sarampión. Es por eso que destacan la importancia de la vacuna y sobre todo completar el esquema en menores de edad.

“Lo que va a marcar la diferencia de una persona vacunada es de que la enfermedad es más corta, y transmite mucho menos tiempo la enfermedad y con seguridad no va a terminar en un hospital internado”, señala Torrez.

Personas que enfermaron de sarampión relatan riesgos y complicaciones graves que puede ocasionar.

“En la década de los 80 fui uno de los casos que se reportaron de Sarampión en Bolivia. Lamentablemente tuve una complicación grave, tuve una neumonía por la cual me tuvieron que internar durante una semana para que me administren los antibióticos. Así que para mí fue una experiencia bastante dura, inclusive traumatizante porque la pasé muy mal, pero gracias a Dios los médicos, mis colegas hicieron todo un esfuerzo y pude salir adelante”, señala Paola Fuentes, dermatóloga que fue contagiada.

Por los casos registrados en el país se declaró la emergencia sanitaria nacional.

“Tenemos que informar a la población que son 64 los casos. Tenemos 60 en Santa Cruz, son tres en La Paz. Tenemos uno en Potosí, es la totalidad de los casos, pero estamos hablando también que alrededor de estos hay una serie, un grupo de sospechosos que superan los 400 sospechosos, dijo Max Enriquez, viceministro.

Y es que en medio de una declaratoria de emergencia diferentes sectores se pronuncian por los casos registrados a nivel nacional y sobre todo en el departamento de Santa Cruz.

“Es viral. Es por ese motivo que también nosotros vamos a tener que recurrir a los barbijos como conductores”, manifiesta Segundo Ricaldi, dirigente del transporte.

“Ahora estamos obviamente preocupados por la situación, por la alerta sanitaria de Sarampión, sobre todo en Santa Cruz, más que todo en las unidades educativas, en lo que es el nivel inicial y primaria donde es donde se ha identificado a muchos niños que no han contado con el esquema de vacunación”, señala Angélica Ruiz, del magisterio.

El resurgimiento del sarampión en Bolivia se atribuye a contagios de personas que llegaron del extranjero, por lo que profesionales en salud recomiendan la prevención y control del virus.

RECOMENDACIONES

“Si yo estoy afiebrado, si estoy con tos o moco, me pongo un barbijo y voy a disminuir que la salida de esto no pase el barbijo. Y la segunda medida es el lavado de las manos para que si yo toco los objetos que ya están contaminados, me lavo las manos antes de tocarme la cara. Me lavo las manos antes de tocar a mi familia para cortar esta transmisión o contagio”.

Con este registro, el sarampión deja de ser una amenaza del pasado para convertirse en una enfermedad latente en Bolivia, que para poder contenerlo se debe tomar en cuenta la aplicación de la vacuna y las medidas preventivas.