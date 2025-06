Elecciones 2025: Tuto asegura coordinación con la Federal Brasileña por los casos de narcotráfico

Asimismo, aseguró que fomentará la relación comercial con países asiáticos y se saldrá «de la cárcel del Mercosur»

Lourdes Molina Rea

Fuente: El Deber

El candidato presidenciable por Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, aseguró que la primer coordinación que sostendrán en materia de seguridad será con la Federal Brasileña, debido a los casos de narcotráfico y presencia de líderes de grupos ilícitos como el PCC o Comando Vermelho. Asimismo, aseguró que fomentará las relaciones comerciales con países asiáticos y se ‘saldrá de la cárcel del Mercosur’.

«Pero primero llegará la Federal Brasileña, porque el problema con el narcotráfico está con Brasil. Aquí llegan Marset, PCC y Vermelho, por eso la primera en llegar es con la Federal Brasileña, luego con la Argentina, luego la de países vecinos», disparó Quiroga, en la entrevista de Yo Elijo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Luego agregó que «después con los de la región, otros con los de Colombia, después con Europa y Estados Unidos. La cocaína de Bolivia no se va a Estados Unidos, igual hay que coordinar con ellos. Pero, la prioridad es Federal Brasileña».

¿Qué pasa con Estados Unidos?

Con respecto a esta nación, Tuto aseguró que «la relación con Estados Unidos será excelente, como con todos países que defienden la democracia y libertad».

¿Y el resto de los países?

En cuanto a China, sostuvo que «es el socio comercial más importante de Sudamérica. Pero exijo respeto a la democracia y la libertad. Con Arabia Saudí y Qatar, no porque no me gustan sus prácticas».

Sin embargo, considera que a pesar de que «China tiene partido único, no me gusta, pero es el que compra la soya, el vino y voy a hacer acuerdos de libre comercio con países de Asia, con Europa. Me voy a salir de la cárcel comercial del Mercosur, porque nos interesa posicionar nuestros productos».

Sobre Rusia, dijo que «espera que pase lo de Ucrania, han tenido malas y nocivas influencias en Venezuela, conmigo no lo van a tener».

Irán, manifestó que «es un enemigo de la democracia y la libertad, no es un tema ajeno. Y no tenemos mercado interesante, ni ninguna similitud ni coincidencia, que solo generan violencia. Los israelíes que quieran venir a Rurrenabaque entran sin visa».

Fuente: El Deber