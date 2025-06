En medio de bloqueos, fiscales del trópico se mantienen en el lugar pese a instrucción de repliegue

Ante la ausencia de efectivos policiales en la zona se instruyó el repliegue de los fiscales, pero “por cuenta propia” los profesionales decidieron quedarse en el lugar, se informó desde la Fiscalía departamental cochabambina.







Fuente: Unitel

Osvaldo Tejerina, fiscal departamental de Cochabamba, confirmó que el 7 de junio se dispuso el repliegue de los fiscales de materia que cumplen labores en el trópico, pero que “por cuenta propia, ellos han decidido continuar en el lugar con sus labores”

Esta decisión se toma en el marco de la ausencia policial y miembros del orden en la zona, que es bastión de grupos evistas, que ahora están movilizados ejecutando diversos bloqueos que impiden la libre transitabilidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Como Ministerio Público continuamos con presencia en el lugar, sin embargo, algunas actividades investigativas propias se han visto limitadas y coartadas y no se pueden ejecutar a efecto de la falta de la Policía como brazo operativo del Ministerio Público”, apuntó.

En ese contexto, manifestó que no hay seguridad que les permita un normal desempeño de sus funciones, pues no está la Policía, “por lo tanto, hay una ausencia relativa de seguridad ciudadana”.

“Como Ministerio Público vamos a ejercitar la defensa de la sociedad y continuaremos trabajando en aquellos delitos que son de carácter complejo o cuando se impide el procesamiento en el lugar estos han sido trasladado a la ciudad de Cochabamba que, con comisión de fiscales, estamos cubriendo la falta de actividad procesal que nos impiden estos bloqueos”, enfatizó.

Destacó que la Policía Boliviana lleva adelante una serie de tareas conjuntas para levantar los bloqueos y que a la fecha se tiene 29 personas con detención preventiva a quienes se los ha encontrado con armas de fuego, agrediendo o entorpeciendo las labores de las fuerzas del orden.

“Continuamos cumpliendo labores”, dijo, aunque reconoció que por ausencia del brazo operativo, que en este caso es la Policía, se ha solicitado en algunos casos de relevancia social el apoyo de “gendarmes municipales, cuando hay levantamiento de un cadáver, accidente de tránsito” o cuando se constituyen hechos que atentan contra la libertad sexual de las personas.

“Pero ello no es suficiente, por la existencia de hechos delictivos en la zona no hemos abandonado y ha sido decisión de los fiscales no abandonar el lugar”, dijo a tiempo de manifestar que espera que se regularicen las actividades, por lo que exhortó a los movilizados a deponer actitudes de confrontación.