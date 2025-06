Evo reivindica movilizaciones y no se refiere a muerte de dos policías en bloqueo de sus bases

Luego de confirmarse la muerte de dos policías en una emboscada protagonizada por sectores que le apoyan, el expresidente Evo Morales emitió un mensaje en sus cuentas de redes sociales. Reivindicó las movilizaciones de protesta y no se refirió al deceso de los uniformados.

Expresidente Evo Morales en una foto de archivo. Foto: ABI

“En vez de escuchar al pueblo, el Gobierno responde con represión. La protesta social, legítima y justa, es criminalizada. Policías y militares actúan de manera coordinada para reprimir al pueblo, violando la Constitución y los derechos fundamentales”, escribió el exmandatario en redes sociales.

Sectores evistas cumplen su segunda semana de bloqueo de caminos para exigir la renuncia del presidente Luis Arce y habilitar a Morales como candidato presidencial. Aparte de dos policías muertos a bala, los manifestantes evistas han atacado ambulancias, quemado un bus policial y atacado con dinamitas a vecinos de Llallagua, entre otros delitos.

Morales indicó en su mensaje que la democracia no se defiende proscribiendo líderes o partidos, luego de que el sector arcista se quedó con la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) y después de que él quedó inhabilitado por fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los mismos que establecen que la relección de autoridades sólo puede darse por una vez, sea de forma continua o discontinua.

“Desde nuestras luchas históricas, siempre dijimos: no se combate el hambre con bala, no se responde a la pobreza con represión, y no se defiende la democracia proscribiendo a líderes o partidos. La democracia se fortalece escuchando, dialogando y respetando al pueblo”, escribió Morales.

No obstante, en su texto, el expresidente señaló que desde hace meses denunció que la inflación “está golpeando con fuerza a las familias bolivianas”

“Hoy, la gente humilde hace fila para conseguir arroz y aceite, y muchos han tenido que dejar de consumir carne en su alimentación diaria. Esto es el resultado de un mal gobierno que llevó a Bolivia a vivir la inflación más alta de los últimos 40 años”, sostuvo el expresidente.

El domingo, Morales señaló que esta semana es “decisiva” para las aspiraciones de su sector, con relación al bloqueo de caminos que ya estaba en curso, especialmente en el departamento de Cochabamba.

Por su parte, el presidente Luis Arce sostuvo que Morales “miente” al interponer demandas económicas en sus movilizaciones. Indicó que el objetivo es boicotear las elecciones generales y habilitarle “inconstitucionalmente” como candidato para las elecciones generales.

