Gary: Branko es el «peor es nada» de Tuto

Igual, dice que no abandona a Tuto. Espera que le den mejores espacios (desde donde pueda aportar más) para ver si continúa a su lado.

“Tuto es bueno, su campaña es mala”. Gary disparó duro. Tiene observaciones y se desmarca de la campaña de Tuto. Tampoco respalda la candidatura de Juan Pablo Velasco a la vicepresidencia. “El 17 de agosto se verá si estuvo bien o mal elegido”. “Yo represento al 35% de Santa Cruz”.

Desde que Tuto presentó a Juan Pablo, Gary se borró por completo. No lo acompañó más en ningún acto de campaña. Y no respaldó a su candidato a vicepresidente. “El 17 de agosto veremos si Juan Pablo Velasco estuvo bien o mal elegido”. Gary no aplaude al candidato que eligió Tuto. Lo pone a prueba. Y le tomará examen.