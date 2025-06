Gerente del BCB: La normativa del Banco Central apunta a dejar de ser dependientes del efectivo

Fuente: ABI

“Tenemos hoy en día el producto de años de trabajo y es, además, algo que nos ha permitido alcanzar un hito bastante relevante a nivel de los bancos centrales, a nivel regional y mundial que es la interoperabilidad de sus instrumentos y canales de pago”, destacó en una entrevista con Bolivia Tv.

La interoperabilidad permite que, por ejemplo, si tenemos una tarjeta electrónica de un banco sea Visa, MasterCard u otra marca y queremos pagar cualquier bien o servicio, se lo realiza sin ninguna dificultad, solo se necesita que el comercio o local tenga habilitado el POS (sistema de punto de venta).

En otros países, tienen, a veces, un conjunto de POS en sus mesas y solo aceptan el pago a través de uno específico y no de todos.

“Eso no sucede en Bolivia, pero nosotros lo hemos considerado, lo hemos visto eso de manera natural, como que así debería ser siempre, pero eso no sucede a nivel mundial y hoy en día, en los POS, hasta podemos pagar con QR. En el supermercado, si no llevamos la tarjeta y no tenemos efectivo, le podemos pedir al cajero que nos emita un QR en el POS y con el celular pagamos”, explicó.

Olmos afirmó que la “normativa del Banco Central va hacia ese rumbo, hacia que cada vez dejemos de estar dependientes del efectivo y que podamos, por ejemplo, tener nuestras tarjetas de débito y de crédito en el celular”.

De hecho, a finales de 2024, el BCB emitió una resolución que autoriza la “emisión de las tarjetas virtuales por parte de las entidades financieras, que lo están haciendo poco a poco”. La medida consiste en que en el celular se carga la tarjeta y con la tecnología NFC (Near Field Communication), que permite pagos sin contacto, se realicen las operaciones.

Junto con ello, se habilitó el uso de carteras digitales (eWallet) como canales electrónicos de pago. Las eWallet son un canal de pago que permite vincular Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP) o cuentas asociadas a ellos para el procesamiento de transacciones digitales a través del celular.

Entretanto, las tarjetas electrónicas virtuales permitirán impulsar las transacciones, particularmente, aquellas de comercio electrónico. Para consolidar estas operaciones, el Ente emisor modificó el Reglamento de Servicios de Pago, Instrumentos Electrónicos de Pago, Compensación y Liquidación.