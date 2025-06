Gobierno reporta menos bloqueos y dice que se paga a manifestantes

La Policía Boliviana detectó a personas con altas sumas de dinero en los bloqueos

El Gobierno informó este domingo que los bloqueos de caminos impulsados por el ‘evismo’ disminuyeron de forma considerable y denunció que se paga a personas para sostener las movilizaciones y que se usa desinformación para crear una falsa sensación de convulsión. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, acusó al expresidente Evo Morales de liderar una “estrategia de desinformación y violencia” con el objetivo de forzar su habilitación como candidato para las elecciones del 17 de agosto.

Según la autoridad, la mayor parte de los cortes se concentra en Cochabamba, donde se mantienen 23 puntos de bloqueo, de acuerdo con un reporte de la red Unitel, mientras que en departamentos como La Paz, Oruro y Potosí las medidas son “mínimas y de carácter local” o esporádicas. “Hay una estrategia del evismo para dar la sensación de que todo el país está paralizado, cuando no es así. En la mayoría del territorio nacional hay total normalidad”, afirmó Ríos.

En el marco de las protestas, que exigen la inscripción de Morales como candidato y soluciones a la crisis económica, el Ministro denunció la existencia de pagos para mantener los bloqueos. Indicó que se encontró un cuaderno con nombres y registros de entrega de dinero en poder de una persona aprehendida. “Hemos identificado personas con Bs 30.000, 50.000 e incluso 2 millones de bolivianos. Y no solo eso, también listas y cuadernos con nombres de personas aparentemente pagadas para sostener estas movilizaciones”, detalló Ríos.

Añadió que algunos sindicatos cobran multas de hasta Bs 1.000 por día a quienes no acudieron a bloquear. “Los relevos se hacen cada cinco días. Es decir, un compañero podría tener que pagar hasta 5.000 bolivianos. Es una dictadura sindical y un matonaje inaceptable”, afirmó.

El Ministro también denunció una “guerra psicológica” mediante la difusión de videos falsos. Se refirió a un clip, difundido por Radio Kawsachun Coca, aparato de propaganda del evismo, que mostraba una supuesta movilización masiva en Cochabamba. “Hacen parecer que fuera en el departamento de Cochabamba, muestran que la población se estaría dirigiendo al puente de Parotani para tomar posesión del lugar”, explicó, y reveló que tras un análisis se determinó que el video corresponde a años pasados y la topografía es de Perú. “Así está operando este oscuro personaje que ha sido deformado por tener poder, nuevamente”, dijo en alusión a Morales.

Desde el viernes, la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutan operativos conjuntos para garantizar la transitabilidad. Este domingo lograron consolidar el sector de Parotani, en el kilómetro 32 de la carretera entre Cochabamba y el occidente. Ríos justificó la intervención militar al señalar que responde a una solicitud formal de la Policía ante hechos de violencia que pusieron en riesgo la seguridad. “Quiero dejar en claro que se ha seguido el procedimiento legal. No se necesita una nueva normativa como algunos han sugerido. La Constitución y la ley son claras”, subrayó.

Como resultado de los operativos, se detuvo a más de 80 personas, algunas con armas de fuego, explosivos, mechas cortas y uniformes militares. Se decomisaron artefactos explosivos, bombas Molotov y sumas de dinero.

Finalmente, el Ministro informó que se dispuso resguardo policial para autoridades del TSE que recibieron amenazas. “En un Estado democrático, en un Estado de derecho, no podemos permitir que se atente contra las instituciones ni contra las familias de sus representantes”, manifestó.

DESCARGO

El expresidente Evo Morales negó que una ambulancia atacada en Vinto fuera incendiada por sus afines y cuestionó la versión oficial sobre el hecho, que dejó al menos ocho personas agredidas. En declaraciones a radio Kawsachun Coca, justificó la acción de los movilizados al señalar que el vehículo no transportaba personal de salud, sino a policías con agentes químicos. “Me informaron que se presentó una ambulancia con tres policías y llena de gases. ¿Qué heridos? ¿Qué médicos? Querían hacerla pasar, pero no había heridos. No había médicos. Eran tres policías. Voltearon, y tampoco quemaron. Esa es la mentira”, aseveró.

Se levantan los bloqueos en Chuquisaca

Campesinos movilizados en Tomina, en Chuquisaca, levantaron este domingo los bloqueos en el sector de Tunas Mokho tras alcanzar un acuerdo preliminar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre la distribución de combustible.

Los manifestantes, afines al expresidente Evo Morales, determinaron un cuarto intermedio, pero advirtieron que retomarán la medida de presión si el pacto no se cumple, informó Radio Centro Padilla.

La protesta por la escasez de carburantes se instaló el jueves y llegó a tener tres puntos de bloqueo. Ese primer día hubo una intervención policial que no logró disolver la movilización, la cual se reactivó hasta este fin de semana.

Arce: “Lo que se busca con estas movilizaciones es muerte”

El presidente Luis Arce acusó este domingo a los seguidores de Evo Morales de buscar “muerte, luto y dolor” con sus bloqueos de carreteras. Tras una visita a los 53 heridos en el hospital Obrero de Cochabamba, producto de la violenia desatada por el evismo en las carreteras, el mandatario denunció que el fin de las movilizaciones es forzar una sucesión presidencial para viabilizar una candidatura del expresidente, a la que calificó de inconstitucional.

“Lo que se busca en estas movilizaciones es muerte, luto y dolor para el pueblo boliviano. Quieren forzar una sucesión presidencial para que Evo Morales vuelva a ser candidato, pisoteando la Constitución”, denunció el jefe de Estado en una conferencia de prensa improvisada.

“Nosotros somos un Gobierno que no quiere muertes. Todo lo contrario. Lamentamos que se recurra a estos hechos. Vamos a ir desbloqueando gradualmente el país”, dijo Arce.

El Presidente advirtió que los bloqueos están asfixiando la economía, con la interrupción en la distribución de diésel, escasez de productos y el encarecimiento de alimentos. En ese marco, acusó al líder cocalero de haber montado “un teatro de preocuparse por la economía, cuando en realidad solo se preocupa por su candidatura que no es constitucional. Basta de mentiras, basta de cobardías. No arriesgue la vida de otros por su propio beneficio”, le reprochó.

Arce también apuntó contra los parlamentarios afines a Morales y a la oposición, a quienes acusó de haber “estrangulado financieramente al Gobierno” al rechazar por más de dos años los créditos internacionales. “Lo venimos reclamando desde hace dos años y medio: el país necesita financiamiento externo. Hoy, cuando la economía se siente asfixiada, todos reconocen que teníamos razón”, afirmó. Frente a los bloqueos evistas, el Gobierno desplegó un plan conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía para restablecer el libre tránsito. En ese marco, Arce rechazó que su renuncia sea una solución. “Si eso resolviera los problemas, ya lo hubiéramos hecho. Pero no soluciona nada. Solo se busca beneficiar a un caudillo”, sostuvo. Finalmente, hizo un llamado a los movilizados. “No se dejen manipular. Muchos están en riesgo mientras sus líderes celebran en sus casas. Las decisiones deben tomarse en las urnas, no en las calles”, finalizó.

Detienen a siete personas con armas

La justicia ordenó este domingo detención preventiva para siete personas, entre ellas un expolicía, que fueron imputadas por los delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia y porte o portación ilícita. El grupo fue aprehendido el 6 de junio en la tranca de Pirque, en Parotani (Cochabamba), en posesión de armas de fuego, indumentaria policial y dinero falso. El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, señaló que se presentaron suficientes elementos de convicción en la audiencia de medidas cautelares celebrada en el Juzgado Mixto de Instrucción y Familia de Vinto. “Todos los elementos colectados en la investigación fueron presentados en audiencia, como el acta de secuestro de las armas, el acta de registro de lugar del hecho y el muestrario fotográfico entre otros. Por ello, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva de estas siete personas”, explicó Tejerina.

Según el fiscal de materia asignado al caso, Javier Morales, el hecho se registró durante un operativo policial de desbloqueo. Los efectivos detuvieron una vagoneta guinda con siete ocupantes y, al solicitarles que bajaran del vehículo, uno de ellos dejó caer un arma, lo que motivó la intervención inmediata y la requisa del motorizado, donde se hallaron más armas, municiones, agentes químicos y manillas.

La autoridad judicial dispuso que Israel H.A. y Edwin R.C.F. sean recluidos en el penal de San Pablo; Rosario C.C. y Sharon N.P.P. en la cárcel de San Sebastián mujeres; y Manuel J.S.M. y Alan J.S.H. en San Sebastián varones. El expolicía, Daniel G.C., fue enviado al penal de El Abra.