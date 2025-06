Hallan el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa de yute en una calle de El Alto

Los restos fueron encontrados por vecinos de la zona, quienes afirman que pudo ser dejado en horas de la madrugada. La Policía inició con las investigaciones

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado abandonado en plena vía pública y dentro de una bolsa de yute la mañana de este domingo en inmediaciones de la zona Caluyo, en la ciudad de El Alto, La Paz.

De acuerdo a la información preliminar, fueron los vecinos quienes se percataron de la presencia de los restos, por lo que rápidamente alertaron a la Policía.

Según la declaración de personas de la zona, el cuerpo de la víctima fue dejado en horas de la madrugada, ya que algunos transeúntes aseguraron haber visto la bolsa en el lugar cerca de las 03:00 horas.

“Me ha dicho que como a las 3:00 de la mañana la han podido botar, y por ahí no tenemos ni cámara, nada, dice que el local tienen (cámaras) pero no sirven”, manifestó una mujer a UNITEL.

La vecina señaló que no han podido ver el rostro de la víctima por lo que no saben si es o no de la zona, sin embargo, esperarán a que se revele su identidad.

Personal policial se hizo presente en el lugar para iniciar con las investigaciones, donde procedieron a acordonar el sector mientras esperaban la llegada de efectivos de la Unidad de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), además de la Fiscalía.

Se pudo evidenciar que la víctima estaba dentro de una bolsa de yute de color amarillo y solo se podía divisar sus pies, los cuales se encontraban descalzos.

Se desconoce si el cuerpo presentaba o no signos de violencia, por lo que se aguardará conocer un informe oficial de parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

Se conoce que el cuerpo de la mujer será trasladado hasta la morgue donde se le practicará la autopsia de ley y se establecerá las causas exactas del deceso.

