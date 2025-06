Hassenteufel: “Apoyen al Tribunal Electoral, estamos acosados”

El presidente del TSE respondió ayer a las inquietudes de los periodistas del grupo EL DEBER. Ve debilidades en el sistema de partidos.

Mauricio Quiroz Terán

Fuente: El Deber

Tras una semana de movilizaciones previas a la habilitación de candidatos para las elecciones generales de agosto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, habló sobre los desafíos de este complejo proceso. Aseguró que los comicios del17 de agosto están garantizados, pero pidió respaldo. Dijo que el sistema electoral boliviano, aunque lento, es completamente confiable. “Hay muchos mitos circulando, pero nuestro sistema es seguro”, dijo.

La autoridad estuvo ayer en la sede nacional de EL DEBER, donde fue recibido por Natali Justiniano, quien dirigió esta entrevista. Este diálogo ya está disponible en todas las plataformas multimedia del grupo.

— ¿Cuál es la situación actual del Tribunal Supremo Electoral?

El Tribunal Supremo Electoral está conformado por siete integrantes y tiene su sede en la ciudad de La Paz, como lo establece la ley. En los últimos días hemos enfrentado dificultades debido a movilizaciones, sin embargo, también hemos recibido muestras de apoyo desde diferentes regiones, como Santa Cruz, Tarija, Sucre y Chuquisaca. A pesar de las tensiones, reafirmamos que seguiremos trabajando y sesionando en La Paz, cumpliendo el mandato legal. Debemos sesionar en La Paz por mandato legal.

— ¿Cómo puede el TSE demostrar independencia institucional en este contexto polarizado?

La ley establece que el Tribunal es un órgano autónomo y que sus miembros no deben ser militantes de partidos políticos, lo cual es una garantía esencial de independencia. Pero esa independencia debe probarse cada día mediante nuestras decisiones, que no están sujetas a ninguna presión externa. La independencia se logra sin someternos a nadie. A veces nuestras decisiones se malinterpretan, y en tiempos de redes sociales se difunden muchas falsedades que perjudican la imagen del TSE. Algunas veces malinterpretan nuestras decisiones.

— Tocando el tema de la judicialización política, ¿cómo afecta esto al Tribunal?

Aunque la Ley 018 señala que nuestras decisiones son definitivas e irrevisables, existe una excepción para casos que son competencia del Tribunal Constitucional. Este órgano, creado en la reforma de 1994, tiene la misión de preservar la Constitución y los derechos fundamentales. No hay que alarmarse, si nuestra decisión la revisa el TCP. El TCP puede tomar una decisión que afecte al TSE. Decir que somos víctimas del TCP es excesivo. El Tribunal Constitucional también puede anular leyes y decretos, como ocurrió con la elección judicial. El TCP está por encima de todos los otros órganos públicos. Quizás creamos, como país, un ente muy poderoso.

— ¿De qué sectores han recibido ataques?

Óscar Hassenteufel: Honestamente, los ataques provienen de todos lados. Los ataques son de todos lados. Cuando una decisión favorece a un grupo, el otro la rechaza. Es el papel difícil que tiene un tribunal: administrar justicia electoral. Siempre hay ganadores y perdedores, y los que se sienten perjudicados tienden a responsabilizar al árbitro. Es muy difícil darles contento a todos. Los que pierden siempre culpan al juez.

— ¿Por qué decidieron trasladar la Sala Plena a Santa Cruz?

No es la primera vez que sesionamos fuera de La Paz. Ya lo hicimos en Riberalta y en Macharetí. Buscamos estar más cerca de la población, escuchar sus inquietudes y fortalecer servicios clave como el registro cívico, que es esencial junto a la dirección de procesos electorales.

— ¿Esto será permanente? ¿Importa el lugar donde sesionen?

No. Si es necesario, volveremos a trasladarnos o incluso sesionaremos por Zoom. Lo relevante es que el centro operativo sigue en La Paz, desde donde se ejecutan las decisiones. No tiene mayor significación el lugar donde sesionemos.

— ¿Cómo planean recuperar la confianza ciudadana?

Circulan demasiadas historias falsas: que el padrón está inflado, que hay millones de fantasmas. Eso no es cierto. Hay historias y mitos que no le hacen bien a la democracia. Nuestro sistema puede ser lento en entregar resultados, pero es seguro. El sistema electoral es lento, pero absolutamente seguro. Estamos desarrollando ahora sí un sistema de transmisión rápida de resultados. Desde 2002 publicamos todas las actas en nuestra página web. Cualquier ciudadano puede revisar acta por acta. Eso es transparencia.

— ¿Podría explicar cómo funciona el sistema electoral?

Los jurados electorales se sortean digitalmente. La votación es pública en su organización, secreta en su ejecución. Las papeletas se muestran limpias, el voto se deposita en el ánfora y luego el conteo se hace públicamente. Los resultados se registran en actas que se publican y se entregan a los partidos. Las actas son intocables, salvo impugnaciones. Ningún tribunal puede cambiar los datos de un acta. El cómputo es manual, doblemente verificado, y el TSE solo suma los resultados de los tribunales departamentales. Si los partidos no tienen capacidad… no es culpa del Tribunal. El sistema electoral boliviano es uno de los más confiables. Pueden creer que estoy loco, pero es la verdad absoluta. El sistema es lento pero seguro.

—¿El TREP es vinculante?

No. Es un mecanismo de información rápida, no oficial ni vinculante. Sirve para dar una idea preliminar. El cómputo oficial es manual. Si hay errores en el acta, como una suma mal hecha o firmas faltantes, se anula y se convoca a nueva votación en ese recinto.

— ¿Están garantizadas las elecciones del 17 de agosto?

Sí, absolutamente. Estamos comprometidos a que se realicen en esa fecha. Estamos comprometidos para que las elecciones se cumplan. Aunque hay dificultades financieras, como la falta de divisas para pagar sueldos del empadronamiento en el exterior, seguimos adelante. Nos preocupa los problemas con el voto en el exterior. Nos preocupa que la Asamblea no cumplió sus compromisos. La ley del TREP fue aprobada y los fondos de fortalecimiento público, a los que renunciaron los partidos, ahora serán destinados a ese sistema. Ya ninguno de esos proyectos tiene importancia.

— ¿Se mantiene la confianza con el Tribunal Constitucional?

Sí. Tuvimos una reunión conjunta y hubo un acuerdo verbal: atenderán con urgencia los temas electorales y no bloquearán el proceso. Yo confío en los acuerdos realizados. Confío en que la palabra empeñada se cumpla.

— ¿La medida cautelar reciente los respalda?

Exactamente. Solicitamos una medida cautelar y el Tribunal Constitucional determinó que las decisiones contradictorias de las salas del Beni y de La Paz quedan sin efecto. Eso nos permite seguir adelante con el proceso.

— ¿El 36% de inhabilitaciones muestra improvisación?

Sí. Es un reflejo de la debilidad de los partidos, que no logran consensuar listas o cumplir requisitos internos. Creo que el sistema de los partidos no es muy eficiente. En lugar de sancionarlos, creo que debemos apoyarlos para fortalecer el sistema político.

— ¿Hasta cuándo pueden reemplazar candidatos?

Hasta el 2 o 3 de agosto. Y en caso de renuncias, hasta tres días antes de la elección.

— ¿Evo Morales puede ser habilitado?

No puedo opinar. Si me pronuncio ahora, estaría adelantando criterio y no podría intervenir en una eventual decisión sobre su candidatura.

— ¿Cómo funcionará el TREP?

Tendremos una prueba interna el 12 de junio. El 12 de junio se hará un ensayo del TREP. Y un simulacro real el 6 de julio con entre 8.000 y 9.000 personas enviando datos desde todas las mesas. El 6 de julio se hará un simulacro del TREP. Se está preparando todo para asegurar conectividad, incluso en zonas alejadas. Luego habrá otro simulacro abierto a los partidos políticos.

— ¿Qué misiones de observación vendrán?

Ya hemos invitado a la OEA, la Unión Europea, Uniore y otras entidades. Ya enviamos las invitaciones a todos los observadores. La Unión Europea ya envió una misión de sondeo. En una semana llegará el primer grupo de observadores. También contamos con observadores nacionales. La participación será amplia.

— ¿Cuándo termina su mandato? ¿Quién designa a los nuevos vocales?

Termina el 19 de diciembre. Mi mandato concluye el 19 de diciembre. Seis vocales son elegidos por la Asamblea Legislativa y uno por el presidente del Estado.

—¿Qué recomienda para la elección de nuevos vocales?

Que se lance la convocatoria con tiempo y se priorice a personas con experiencia en el sistema electoral. En octubre deberían lanzar convocatoria para nuevos vocales. No es fácil llegar y enfrentar una elección. En 2026 habrá elecciones subnacionales, así que el próximo Tribunal tendrá que entrar en funciones con trabajo inmediato. La elección (subnacional) debería ser en abril.

— ¿Qué balance hace de su gestión?

Nunca pensé volver al servicio público. En 2006 había dicho que mi ciclo había concluido. Pero lo hice por compromiso con el país. Le pedí a Salvador Romero que me deje tranquilo. Sigo aquí hasta ahora y con ganas de irme. No les sorprenda si un día aparezco de mal humor y me voy. Me siento orgulloso de haber impulsado reformas importantes, como la digitalización del registro civil, la creación del folio real y la desconcentración de Derechos Reales. Todo eso fue hecho con visión de servicio. Tengo 80 años y creo que me gané el derecho de descansar. El fútbol y el ajedrez son mi pasión. Soy accidentalmente hincha del Tigre. Mi esposa no puede almorzar sola, eso me duele.

— ¿Algún mensaje final a la población?

Que confíen en el TSE. Confíen en el Tribunal Supremo Electoral. Apoyen al Tribunal Electoral, estamos acosados. Somos siete personas con distintas ideas, pero nuestras decisiones buscan el bien del país. Que nos respalden y sobre todo, que participen. Confíe en el proceso, su voto decide, su voto es fundamental. Su voto es clave para fortalecer la democracia.

PERFIL

Vida de servicio

A sus 80 años, preside el TSE en medio de un país convulsionado. Había dicho que su ciclo en lo público había terminado, pero regresó en 2019, casi por presión moral. Hoy, defiende la transparencia del sistema electoral con una frase que lo resume todo: “Es lento, pero absolutamente seguro”.

“Estoy con ganas de irme”

Con una trayectoria que incluye la Corte Suprema y la Corte Nacional Electoral, no duda en afirmar que el Tribunal Constitucional “quizás se volvió un ente demasiado poderoso”. A pesar de los conflictos, asegura que las elecciones del 17 de agosto están garantizadas. Y mientras se alista para dejar el cargo en diciembre, confiesa con honestidad: “Estoy cansado y con ganas de irme”.

