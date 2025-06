Hasta la fecha no se pudo exportar ni un kilo de carne debido a los bloqueos, advierte Congabol

“No se ha exportado ni un kilo de carne”. Ese es el escenario advertido por el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Walter Ruiz, debido al escenario de bloqueos que atraviesa el país.

Ruiz se refirió a este tema días después de que el Gobierno nacional anunciara la reactivación de los envíos al exterior, estableciendo un cupo de 44.000 toneladas al sector ganadero y contemplando otros acuerdos para garantizar el abastecimiento interno.

Sin embargo, la paralización de las rutas en diferentes regiones del país frena no solo la logística de importación, sino que también trunca la labor enfocada en el abastecimiento interno, según el reporte, tal y como se da con otros productos de la canasta familiar.

“No se ha exportado un kilo de carne. Y vamos 110 días. Hay una apertura, pero no se puede enviar carne al mundo porque está bloqueado y pensar en hacerlo vía aérea no es económicamente viable”, resaltó el máximo dirigente del sector ganadero.

Es más, la alternativa aérea tampoco puede abarcar solo a los ganaderos, ya que este método también es utilizado para el transporte de pollo, aceite, cerdo y otros productos de la canasta familiar que no están llegando con regularidad al occidente del país.

Ruiz señaló que la Ley no puede ser opcional para unos y no para otros, por lo que pidió al Gobierno reactivar el tránsito en las rutas para la plena reactivación de la cadena cárnica. “El desbloqueo debe ser inmediato de las vías de nuestro país”, subrayó.

“Como productores no estamos pudiendo abastecer al mundo y peor aún no estamos pudiendo abastecer a nuestros propios bolivianos. Es un esfuerzo tremendo que hace el productor para no tener intermitencia a la hora de abastecer a nuestro mercado interno (…) El país no puede vivir bajo amenaza constante”, agregó Ruiz.

El ejecutivo lamentó que no haya sentenciados entre los bloqueadores y manifestó que esto también se da con avasalladores, contrabandistas y abigeatistas, otros de los dolores de cabeza al que se enfrentan los productores ganaderos, al igual que la falta de diésel.