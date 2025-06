Hasta pronto Lucas: Jaguar muere en el Bioparque luego de 18 años por causas naturales

Los funcionarios del Bioparque realizaron la necropsia al Jaguar para poder enviar a la ciudad de La Paz, dónde se encuentra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) quien es la entidad responsable de la gestión de la fauna silvestre, incluyendo los animales en cautiverio.

El responsable del Bioparque Urbano Municipal, Pablo Montalvo Aguirre, informó que en las pasadas horas falleció “Lucas” un jaguar de más de 18 años de vida, quien se encontraba con todos los cuidados necesarios en el Bioparque Urbano y pese a que se hizo todo lo posible para mantenerle con vida, su cuerpo no aguantó y su deceso se debe a una falla biliar el cual comprometió a su vesícula.

“Lucas tenía aproximadamente de 18 a 20 años de edad, venía desde la camada que nació en el ex zoológico y por la edad que tenía ha llegado a fallecer en las pasadas horas, venía acarreando problemas en su vista, caminaba más lento, pero, se hizo hasta lo imposible para ayudarle y al final su cuerpo no ha resistido”, dijo.

Los funcionarios del Bioparque realizaron la necropsia al Jaguar para poder enviar a la ciudad de La Paz, dónde se encuentra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) quien es la entidad responsable de la gestión de la fauna silvestre, incluyendo los animales en cautiverio.

“Cómo corresponde la Necropsia se realiza en la clínica del Bioparque con el personal, dónde se encuentra la veterinaria, la nefróloga, la ingeniera ambiental y de ahí se realiza un protocolo porque son animales que están registrados a nivel Bolivia, por ello la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) nos pide los informes para poder tener un registro”, añadió.

Montalvo, explicó que, el miércoles se encontraba en su madriguera dónde los veterinarios del Bioparque se encontraban realizando el tratamiento necesario porque hace una semana atrás ya se encontraba enfermo.

“Cuándo se fue a realizar la inspección rutinaria, pudieron constatar que el Jaguar había fallecido, sin embargo, ahora quedan tres Jaguares con vida a quienes también se les cuida de la mejor manera porque también tienen su vida avanzada”, aseveró.

Alimentación

Los animales que se encuentran en el Bioparque tienen una importante alimentación diaria, puesto que se cuenta con un Plan Operativo Anual (POA), dónde se realiza una contratación de compra de fruta fresca, carne en buenas condiciones y verduras.

“Un Jaguar come pollo y carne día por medio para que no les siente mal, se les tiene bien cuidado e incluso tenemos un plan de invierno para que no tengan frio y puedan estar lo mejor posible”, mencionó.

DATOS

Sí, es posible que un jaguar muera de vejez. En la naturaleza, los jaguares pueden vivir entre 12 y 14 años, aunque algunos pueden vivir más tiempo en cautiverio. La causa más común de muerte en jaguares salvajes es la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el conflicto con humanos y el ganado, más que la vejez.