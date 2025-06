Instalan la audiencia cautelar del exministro César Siles implicado en el caso consorcio

Este sábado se instaló la audiencia de medidas cautelares del exministro de Justicia, César Siles, implicado en el caso consorcio que trató de suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira.

Exministro de Justicia, César Siles. Foto: Captura

Fuente: ANF

La audiencia se instaló cerca de las 09:00 hrs. de esta jornada, se realiza de forma virtual en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde permanece la exautoridad.

Tras la declaración informativa, el Ministerio Público presentó una imputación formal en contra de Siles por los delitos de consorcio y tráfico de influencias, además, solicitó la detención preventiva por seis meses.

Siles se presentó a declarar de manera voluntaria a la fuerza anticrimen donde los policías ejecutaron el mandamiento de aprehensión. Fue implicado en el caso tras la difusión de un audio donde presuntamente sostiene una conversación con el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para coordinar un fallo en contra de la Magistrada.

Sin embargo, Franklin Gutiérrez, abogado del exministro, objetó la veracidad del audio porque la defensa del juez no presentó el soporte con el que se grabó la conversación y, por lo tanto, no se puede realizar ninguna pericia.

“El soporte con el cual se ha obtenido ese audio, esa conversación no existe. El 16 de junio, el doctor Lea Plaza ha ofrecido con memorial (el audio) y el decreto del fiscal señala claramente que no se adjunta el soporte. Por lo tanto, no se pueden hacer la pericia porque no han presentado y, si quisieran presentar recién el soporte, ya es tarde, es una prueba contaminada”, señaló.

