Israel aseguró que el régimen de Irán estaba ensamblando 15 ojivas nucleares

En diálogo con Infobae En Vivo, Roni Kaplan, vocero del Ejército israelí, brindó detalles de las operaciones de las últimas horas

En medio de un clima de creciente tensión en Medio Oriente, Israel lanzó en la madrugada de este viernes un “ataque preventivo” contra Irán. El espacio aéreo israelí permanece cerrado y todos los sistemas están en estado de máxima alerta.

En diálogo con Infobae En Vivo, Roni Kaplan, vocero del Ejército de Israel, dijo que “Irán estaba ensamblando 15 ojivas nucleares”.

“Logramos interceptar la enorme mayoría de drones que fueron lanzados desde Irán a Israel en suelo. Es decir, fuera del espacio aéreo israelí. Llevamos a cabo una ofensiva con 200 aviones de combate a más de 2.000 kilómetros de distancia de Israel, alcanzando de forma simultánea, en diversos sitios, docenas de objetivos militares que incluyeron infraestructura y líderes del programa nuclear. Es la tercera vez en la historia que Israel intenta impedir que se desarrolle un programa nuclear en contra de Israel. Había sido en Irak, había sido en Siria y esta es la tercera vez», explicó Kaplan.

Respecto al operativo, describió: “La operación es una ofensiva preventiva, precisa, con muchísima inteligencia militar de alta calidad para atacar el programa nuclear iraní y otros objetivos militares. La ofensiva es contra el régimen iraní, no contra el pueblo iraní. El Estado de Israel no va a permitir que un régimen cuyo objetivo es destruirlo obtenga armas de destrucción masiva. No podemos permitirle a un régimen, que es el más peligroso del mundo, que obtenga el armamento más peligroso del planeta. Este régimen ha proclamado una infinidad de veces que su objetivo es destruir el Estado de Israel. Ese es nuestro objetivo. Todo el resto son fake news“.

Y siguió: “Como bien saben, hemos seguido de cerca los acontecimientos en Irán durante años y, recientemente, identificamos que el régimen iraní estaba avanzando significativamente en forma secreta en un programa conjunto entre científicos y militares que había obtenido el permiso o la autorización del régimen iraní para la obtención de armas nucleares y la capacidad de actuar en forma concreta contra nosotros, contra Israel. Estamos hablando de que era el último momento en que podíamos impedir el hecho de que Irán en unos días más tenga 15 bombas atómicas y que pueda llegar a atacar a Israel».

Preguntado sobre qué puede ocurrir de aquí en más, sostuvo: “Es difícil saber qué va a pasar en las próximas horas. Tenemos muchos objetivos en mira en Irán“.

Por último, recordó que “la masacre de Hamas del 7 de octubre no se podía haber dado sin la financiación y tecnología iraní“.

