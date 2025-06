Kanye West vuelve a cambiar legalmente de nombre: así quiere ser llamado el rapero

El rapero estadounidense, quien decidió modificar su nombre a “Ye” por primera vez en 2021 tras presentar unos documentos en un tribunal de Los Ángeles, ha vuelto a cambiar de opinión.

La revelación fue dada a conocer este lunes 9 de junio de 2025 por The U.S. Sun, medio que afirma haber descubierto documentos comerciales presentados por el director financiero del cantante, Hussain Lalani, ante el Tribunal de California.

El medio estadounidense confirma que el intérprete de “I Wonder” aparece en dichos papeles con el nuevo nombre de “Ye Ye”, abandonando así su anterior firma identificada como “Ye West”.

Además, se asegura que todas las empresas de Ye Ye, como Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC y Getting Out Dreams Inc. aparecen firmadas con la nueva denominación de la celebridad en el apartado de “nombre de gerente o miembro”.