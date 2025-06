“La burocracia carcome la economía”, dice la CAO, que espera certidumbre y reglas claras del nuevo Gobierno

Este miércoles 25 de junio se realizará el primer foro agropecuario en el que participarán cuatro de los 10 candidatos presidenciales. El objetivo es trazar la nueva ruta para el sector en el próximo Gobierno.







Fuente: Unitel

“Tenemos que devolver la certidumbre, la seguridad jurídica, porque si no se lo hace no habrá inversiones y sin ellas no habrá futuro, el agro no puede apagarse”, dijo el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, en la antesala del primer Foro Agropecuario, al que se ha convocado a cuatro candidatos a la Presidencia para conocer su visión de país.

Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Andrónico Rodríguez y Jorge Tuto Quiroga han confirmado su presencia en este encuentro programado para el próximo 25 de junio en predios de Fexpocruz, de la capital cruceña.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)

Frerking anticipó que dentro del foro, el objetivo es conocer la visión de país que tienen los postulantes al poder Ejecutivo, desde el punto de vista agropecuario a escala nacional, y proyectar en consenso las políticas que regirán al sector para los próximos cinco años.

“Esperamos una reforma total, el modelo actual fracasó, ya no da más”, dijo Frerking, que acotó que el actual Gobierno “se aplazó” con las políticas agropecuarias y observó que la burocracia “carcome” la economía.

“El sector agropecuario ha sido uno de los más arrinconados estos 18 años y solo como ejemplo 13.000 vacas por día se ordeñan menos en este momento, 200.000 litros de leche se producen menos, Cochabamba produce un 50% menos de lo que producía, eso solo como ejemplo de un solo rubro”, expuso.

En el tema de la biotecnología, en caso de aprobarse más eventos, los resultados se darían de manera rápida, anticipa el presidente de la CAO, “si hacemos una aprobación abreviada, como es normal que se hace en Brasil o en Argentina o en Paraguay, que ya están con más de 60 70 eventos aprobados”.

“Aquí tenemos uno en soya, el 2007, y quisieron el anterior año aprobar dos más que están aprobados, pero sólo en papeles”, lamentó.

“La burocracia carcome la economía”, remarcó Frerking, que espera en el foro los candidatos den a conocer en qué lugar está el sector agropecuario en su plan de Gobierno y visión de país.