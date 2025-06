La Corte Suprema de EEUU ordena a las escuelas que permitan a los padres retirar a sus hijos de clases con libros LGBTQ

El fallo afecta directamente al mayor sistema educativo de Maryland y establece nuevos límites para la enseñanza de temas vinculados a identidad y orientación en instituciones públicas

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el 27 de junio de 2025 que los padres pueden excluir a sus hijos de clases en escuelas públicas cuando se utilicen libros con contenido LGBTQ+, si consideran que dichos materiales contradicen sus creencias religiosas. La decisión, adoptada por mayoría de 6 a 3, afecta directamente al sistema escolar del condado de Montgomery, Maryland, según reportó The New York Times.

El caso, denominado Mahmoud v. Taylor, surgió tras la inclusión en el currículo escolar de textos con referencias a relaciones entre personas del mismo sexo, identidad de género y diversidad familiar. La eliminación de la opción de exclusión dio lugar a una demanda judicial por parte de familias de distintas confesiones religiosas.

El fallo se suma a una serie de decisiones recientes del tribunal que han ampliado la protección constitucional de la libertad religiosa en contextos educativos públicos, de acuerdo con información de NBC News.

¿Qué libros generaron el conflicto legal en Maryland?

La disputa se originó tras la implementación, en 2022, de un programa educativo del sistema escolar del condado de Montgomery, el mayor del estado de Maryland. Este currículo incluyó libros para niños con personajes LGBTQ+, como Pride Puppy, Born Ready, Love, Violet y Uncle Bobby’s Wedding, según The New York Times.

En un primer momento, el distrito escolar ofreció a los padres la opción de excluir a sus hijos de estas clases, pero luego retiró esa posibilidad. Las autoridades argumentaron que los opt-outs (es decir, la posibilidad de no participar en una actividad específica por decisión voluntaria) eran difíciles de gestionar y que podían generar estigmatización hacia estudiantes identificados con los personajes representados, según documentos citados por NBC News.

Los libros fueron incorporados al programa de artes del lenguaje para estudiantes de preescolar a quinto grado. Las autoridades escolares afirmaron que los textos buscaban reflejar la diversidad familiar existente en el condado y fomentar el respeto en el aula, como explicó la defensa en los alegatos presentados ante el tribunal, según NBC News.

El fallo afecta al sistema escolar de Montgomery, Maryland, tras demanda por contenidos que contradicen creencias religiosas. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué dijeron los padres que presentaron la demanda?

Los padres que promovieron la demanda pertenecen a distintas religiones, incluyendo islam, cristianismo ortodoxo y catolicismo. Entre ellos se encuentran Tamer Mahmoud y Enas Barakat, quienes alegaron que la exposición obligatoria de sus hijos a estos libros vulneraba su derecho al libre ejercicio de la religión, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, según Fox News.

Indicaron que no pedían retirar los libros de las escuelas, ni cambiar el currículo general, sino únicamente la posibilidad de excluir a sus hijos de clases específicas que consideraban contrarias a su fe. Alegaron que esa imposición representaba una forma de presión indirecta contra sus prácticas religiosas, como consta en su petición legal citada por NBC News.

Los padres también señalaron que el sistema escolar había modificado su política sin consulta. La opción de opt-out fue eliminada tras haber sido inicialmente implementada, lo que motivó su reclamo judicial, de acuerdo con Fox News.

¿Qué resolvió la Corte Suprema de Estados Unidos?

La Corte Suprema de EE.UU. falló a favor de los demandantes con seis votos contra tres. En la opinión mayoritaria, redactada por el juez Samuel Alito, se afirmó que condicionar el acceso a la educación pública a la aceptación de contenidos que contradicen creencias religiosas constituye una carga inconstitucional. “Un gobierno no puede condicionar el beneficio de una educación pública gratuita a la aceptación de una instrucción que socava creencias religiosas”, escribió Alito.

La sentencia anuló el fallo anterior de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que había respaldado al distrito escolar. En 2023, el juez G. Steven Agee concluyó que la exposición a ideas diferentes no obligaba a los estudiantes a abandonar sus creencias religiosas. “Simplemente oír sobre otras perspectivas no ejerce presión necesariamente para actuar en contra de la fe”, escribió Agee, según The New York Times.

Sin embargo, el juez A. Marvin Quattlebaum Jr., del mismo tribunal, expresó su desacuerdo. Opinó que los padres habían hecho una solicitud limitada y razonable. No buscaban censurar el contenido, sino ejercer su derecho a excluir a sus hijos de una instrucción específica, según The New York Times.

La Corte Suprema anuló el fallo de la Corte de Apelaciones que respaldaba al distrito escolar. (AP foto/J. Scott Applewhite)

¿Cómo reaccionaron los jueces que votaron en contra?

Los tres jueces liberales del tribunal votaron en disenso. La jueza Sonia Sotomayor advirtió que permitir estas exclusiones podría tener consecuencias amplias para las escuelas públicas. “Dada la gran diversidad de creencias religiosas en este país, incontables interacciones en las escuelas públicas podrían entrar en conflicto con las creencias de los padres”, escribió en su opinión disidente, citada por Fox News.

Sotomayor también señaló que abrir la puerta a múltiples opt-outs podría comprometer la integridad de los programas educativos y fragmentar el currículo escolar. Añadió que las instituciones educativas públicas deben garantizar el acceso a una educación que represente la pluralidad social, según información de Fox News.

¿Qué antecedentes tiene esta decisión de la Corte?

Este fallo se suma a una serie de casos recientes donde la Corte Suprema respaldó derechos religiosos en contextos públicos. Entre los precedentes relevantes, citados por NBC News, figura el caso de un entrenador autorizado a orar en un campo deportivo tras los partidos y el de una diseñadora web que rechazó crear sitios para bodas entre personas del mismo sexo por motivos de conciencia religiosa.

Estas decisiones reflejan una tendencia del tribunal a favorecer reclamaciones bajo la Primera Enmienda incluso cuando estas colisionan con políticas de inclusión y no discriminación, según el recuento de fallos publicado por NBC News.