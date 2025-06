La forma inteligente de Trump de poner fin a la guerra entre Israel e Irán

El presidente de EEUU se enfrenta al choque de dos doctrinas estratégicas, una que impulsa a Irán y otra a Israel, ambas profundamente defectuosas

Tras los ataques y contraataques en la actual guerra entre Israel e Irán se esconde el choque de dos doctrinas estratégicas, una que impulsa a Irán y otra a Israel, ambas profundamente defectuosas. El presidente Trump tiene la oportunidad de corregirlas y crear la mejor oportunidad para estabilizar Oriente Medio en décadas, si está a la altura.

La doctrina estratégica defectuosa de Irán, que también fue practicada por su aliado, Hezbollah, con resultados igualmente desastrosos, es una doctrina que yo llamo intentar superar al adversario. Irán y Hezbollah siempre están dispuestos a llegar hasta el final, creyendo que, independientemente de lo que hagan sus oponentes en respuesta, Hezbollah o Irán siempre los superarán con una medida más extrema.

Lo que se le ocurra —asesinar al primer ministro del Líbano, Rafik Hariri; volar la embajada estadounidense en Beirut; ayudar a Bashar al-Assad a asesinar a miles de sus propios compatriotas para mantenerse en el poder—, las huellas de Irán y su aliado, Hezbollah, están detrás de todo ello, juntos o por separado. En efecto, le están diciendo al mundo: «Nadie nos superará en locura, así que tengan cuidado, si se enfrentan a nosotros, perderán. Porque nosotros llegamos hasta el final, y ustedes, los moderados, simplemente se van».

Esa doctrina iraní ayudó a Hezbolal a expulsar a Israel del sur del Líbano. Pero donde fracasó fue cuando Irán y Hezbollah creyeron que podían expulsar a los israelíes de su patria bíblica. Irán y Hezbollah deliran en este sentido, al igual que Hamás. Siguen refiriéndose al Estado judío como una empresa colonial extranjera, sin conexión indígena con la tierra, y por lo tanto, asumen que los judíos eventualmente correrán la misma suerte que los belgas en el Congo Belga. Es decir, bajo suficiente presión, eventualmente regresarán a su propia versión de Bélgica.

Pero los judíos israelíes no tienen Bélgica. Son tan autóctonos de su patria bíblica como los palestinos, por mucho que enseñen tonterías “anticoloniales” en universidades de élite. Por lo tanto, nunca superarás la locura de los judíos israelíes. Si llega el momento decisivo, ellos te superarán a ti.

Actuarán según las reglas locales, y sí, esas no son las reglas de las Convenciones de Ginebra. Son las reglas de Oriente Medio, a las que llamo las Reglas de Hama, llamadas así por los ataques perpetrados en Hama por el gobierno sirio de Hafez al-Assad en 1982, cuyas consecuencias cubrí. Al-Assad exterminó a la Hermandad Musulmana en Hama arrasando sin piedad franjas enteras de la ciudad, bloques enteros de apartamentos, hasta convertirlos en un aparcamiento. Las reglas de Hama no son reglas en absoluto.

Tanto el exlíder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, como el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, creían que podían superar en locura a los judíos israelíes, que Israel nunca intentaría matarlos personalmente, que Israel era, como le gustaba decir a Nasrallah, una “telaraña” que un día se desharía bajo presión. Pagó con su vida por ese error de cálculo el año pasado, y el líder supremo probablemente también lo habría hecho si Trump no hubiera intervenido, según se informa, la semana pasada para evitar que Israel lo matara. Estos judíos israelíes no serán superados. Así es como aún tienen un Estado en un vecindario muy difícil.

Dicho esto, Benjamin Netanyahu y su banda de extremistas que dirigen el gobierno israelí hoy están atrapados en su propia falacia estratégica, que yo llamo la doctrina del “de una vez por todas”.

Ojalá tuviera un dólar por cada vez que, tras algún ataque asesino contra judíos israelíes por parte de palestinos o aliados iraníes, el gobierno israelí declaró que iba a resolver el problema con la fuerza “de una vez por todas”.

Solo hay dos maneras de acabar con este problema de una vez por todas. Una es que Israel ocupe permanentemente Cisjordania, Gaza y todo Irán, como hizo Estados Unidos con Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, e intente cambiar la cultura política. Pero Israel no tiene ninguna posibilidad de ocupar todo Irán, y ha ocupado Cisjordania durante 58 años y aún no ha eliminado la influencia de Hamás allí, y mucho menos el nacionalismo palestino secular. Esto se debe a que los palestinos son tan autóctonos como los judíos en su tierra natal. Israel nunca los someterá “de una vez por todas”, a menos que los mate hasta el último.

La única manera de acercarse siquiera a poner fin al conflicto israelí-palestino “de una vez por todas” es trabajando por una solución de dos Estados. Lo que me lleva a lo que Trump debería hacer ahora con respecto a Irán. Dice que todavía espera que “haga un acuerdo”. Si quiere un buen acuerdo, debería declarar que está haciendo dos cosas a la vez. Primero, equipará a la Fuerza Aérea israelí con bombarderos B-2, bombas antibúnkeres de 13.600 kilos y aviones de entrenamiento estadounidenses, lo que daría a Israel la capacidad de destruir todas las instalaciones nucleares subterráneas de Irán, a menos que Irán acceda inmediatamente a permitir que equipos del Organismo Internacional de Energía Atómica desmantelen estas instalaciones y tengan acceso a todos los emplazamientos nucleares de Irán para recuperar todo el material fisible que Teherán ha generado. Solo si Irán cumple plenamente con estas condiciones se le debería permitir tener un programa nuclear civil bajo estrictos controles del OIEA. Pero Irán solo cumplirá bajo una amenaza creíble de uso de la fuerza.

Al mismo tiempo, Trump debería declarar que su administración reconoce a los palestinos como un pueblo con derecho a la autodeterminación nacional. Pero para lograrlo, deben demostrar que pueden cumplir con las responsabilidades de un Estado mediante la generación de un nuevo liderazgo de la Autoridad Palestina que Estados Unidos considere creíble, libre de corrupción y comprometido tanto con servir eficazmente a los ciudadanos palestinos en Cisjordania y Gaza como con la coexistencia con Israel.

Trump también debe dejar claro, sin embargo, que no tolerará la rápida expansión de los asentamientos y la realidad de un solo Estado que Israel está creando, lo cual constituye una receta para una guerra eterna, ya que los palestinos de Cisjordania y Gaza no desaparecerán ni renunciarán “de una vez por todas” a su identidad y aspiraciones nacionales. (A finales de mayo, el gobierno de Netanyahu aprobó 22 nuevos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada —la mayor expansión en décadas—, lo cual es simplemente una locura).

Para ello, Trump también podría afirmar que su administración se comprometerá a patrocinar las conversaciones de paz para una solución de dos Estados, con el plan de paz de Trump para una vía hacia la solución de dos Estados, propuesto por su presidencia anterior, como punto de partida mínimo, pero no como punto final. Para ello, las partes deben negociar directamente.

Estar dispuesto a superar a los locos ha sido una condición necesaria para que Israel sobreviva en Oriente Medio, pero no es suficiente. Como demuestra la guerra de Gaza, esa estrategia solo genera más de lo mismo. Aunque a veces parezca injusto, aunque a veces parezca ingenuo, una nación amante de la paz debe seguir explorando alternativas y combinando la fuerza con la diplomacia. No solo es la mejor política para Israel frente a los palestinos; también es la mejor manera para que Israel y Estados Unidos aíslen a Irán.

Por lo tanto, si Trump realmente quiere forjar la paz en Oriente Medio, y creo que sí, Estados Unidos no debe convertirse en el cautivo de Netanyahu ni en el chivo expiatorio de Irán. Estados Unidos no tiene ningún interés en que Israel sea un lugar seguro para la expansión mesiánica ni que Irán sea un lugar seguro para el mesianismo nuclear. Trump debe ignorar el peligroso e instintivo aislacionismo de J.D. Vance. Y debe evitar el igualmente insensato consejo de que Netanyahu no puede hacer nada mal, dado por los generales de salón del Partido Republicano y los evangélicos. Ninguno de los dos favorece los intereses ni la credibilidad de Estados Unidos en la región.

Las condiciones necesarias, pero no suficientes, para la paz en Oriente Medio que permitirán a Estados Unidos reducir, pero no eliminar, su presencia militar allí son que Irán se vea obligado a trazar una frontera occidental clara y deje de intentar colonizar a sus vecinos árabes y destruir a Israel con una bomba nuclear; que Israel se vea obligado a trazar una frontera oriental clara y deje de intentar colonizar toda Cisjordania; y que los palestinos se vean obligados a trazar fronteras orientales y occidentales claras entre Israel y Jordania y a dejar de lado la absurda idea de “el río hasta el mar”.

Esta guerra ha creado la mejor oportunidad en décadas para que un estadista sabio utilice lo que Dennis Ross, veterano negociador en Oriente Medio, llama en su nuevo libro, Statecraft 2.0, «diplomacia coercitiva». ¿Trump estará a la altura? La verdad es que no lo sé, pero lo descubriremos muy pronto.