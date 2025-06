Las polémicas por la serie de Chespirito que desnudan a Roberto Gómez Bolaños

El estreno de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, sobre el célebre actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, creador de personajes como El Chavo y El Chapulín Colorado, ha reabierto viejas heridas y desatado nuevas polémicas.

Lo que prometía ser un homenaje a su legado televisivo ha terminado exponiendo conflictos familiares, disputas legales y relatos encontrados sobre su vida personal y profesional.

La bioserie retrata momentos clave en la vida personal de Gómez Bolaños, como su matrimonio con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos —cinco hijas y un varón—, y la posterior separación de hecho, a finales de los años 70.

También muestra el inicio de su relación con Florinda Meza, quien aparece bajo el nombre de ‘Margarita’, presuntamente para evitar conflictos legales, ya que la actriz no autorizó el uso de su imagen. Gómez Bolaños y Meza convivieron durante décadas y formalizaron su vínculo en 2004. Permanecieron juntos hasta la muerte del actor, en 2014.

«Total mentira»

La serie, producida por los hijos del comediante, Roberto y Paulina Gómez Fernández, ha sido duramente cuestionada por Meza, quien se pronunció públicamente a través de un video difundido en sus redes sociales.

«Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto. Total mentira. Sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Rober si aún viviera», aseguró la actriz.