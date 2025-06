Legislativo abre válvula del oxígeno financiero y piden ajuste de gastos al Gobierno

Diputados rechazan que los préstamos continúen siendo de “libre disponibilidad”. Senadores exigen al Ejecutivo a demostrar un compromiso transparentando la ejecución de estos compromisos asumidos con entidades de cooperación

Erika Segales

Fuente: eldeber.com.bo

El Legislativo está a punto de validar tres créditos externos por $us 410 millones que dará un respiro económico al Gobierno. Ante este escenario, senadores y diputados insisten en que el Ejecutivo debe transparentar el destino de más de $us 4.000 millones aprobados a merced de 39 contratos de préstamo firmados desde el inicio de la gestión del presidente Luis Arce. Además, exigen que el Gobierno que demuestre un compromiso para reducir gastos de su planilla.

El Senado aprobó el miércoles un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 250 millones para atender de emergencias por desastres naturales y de salud.

En paralelo, la Cámara de Diputados validó otros dos compromisos, uno del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por $us 50 millones, destinados al Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos en Unidades Educativas y el segundo del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF por $us 110 millones para el Programa Mi Puente.

Ahora bien, estos tres créditos ahora deben ser refrendados por el pleno de la Asamblea Legislativa para que los recursos puedan ser desembolsados y utilizados por el Ejecutivo; no obstante, los legisladores insisten en la transparencia.

“El problema es que el Gobierno del MAS nos hizo aprobar ene créditos que superan los 1.880 millones de dólares. Pero, cuando ellos vienen a rendir cuentas al hemiciclo, rinden por 1.550 millones (de dólares) y estamos aprobando un crédito con un determinado fin y lo destinan a otro”, señaló el diputado Aldo Terrazas de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

El asambleísta enfatizó que el Gobierno debe ser sincero y si necesita recursos para la importación de combustibles, el servicio de deuda y las elecciones en el exterior, debe presentar los proyectos de ley para que los créditos se destinen a eso.

De la misma forma, la diputada Krupskaya Oña (CC) subrayó que no se puede seguir permitiendo que existan estos préstamos de “libre disponibilidad”. “En este momento hablan de que hay 1.400 millones de dólares parados en préstamos que quieren manejarlos como libre disponibilidad y nosotros no podemos permitir eso. Todos los créditos vienen con otro nombre, con otra razón de ser y con otra esencia. Tiene que haber sinceridad con los préstamos, ponerle el nombre y el apellido al crédito y al contrato, decir esto va a ir a la compra de combustible, esto va a ir a financiar el voto en el exterior, pero no podemos aprobar contratos para construcción de puentes y después lo utilicen como si fuera de libre disponibilidad”, expresó Oña.

Mientras que en el Senado además de los informes de transparencia por los créditos se exige al Gobierno que también demuestre su voluntad política de reducir la crisis y ajustar algunos gastos.“Hemos exigido al Ejecutivo que muestre cuales van a hacer los ajustes dentro del aparato gubernamental, qué sacrificio va a hacer el Ejecutivo en relación a que esos recursos económicos puedan ser mejor utilizados. ¿Seguiremos con el avión del presidente? Hay 16 millones al Ministro de Justicia para que luche contra la corrupción”, dijo el jefe de bancada de Creemos, Henry Montero.

Por su parte, el jefe de Bancada del MAS, Luis Flores, expresó: “Se habló de la posibilidad de disminuir el déficit. Un ejemplo, hay 200 millones de bolivianos, más de 30 millones de dólares en festejos para el bicentenario, no sabemos en qué se va a gastar. Hay gastos que se pueden disminuir para beneficiar al pueblo boliviano. Los funcionarios públicos en este gobierno, en vez de disminuir, aumentaron”.

En enero, el Colegio de Economistas de Santa Cruz (CESC) alertó que se destinan Bs 174.235 millones al gasto corriente, lo que representa más del 58,8% del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el Gobierno necesita $us 800 millones para pagar el servicio de deuda. Ante ello, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, indicó que esto demuestra una situación delicada en las finanzas estatales.

“El gobierno está demostrando que tiene problemas importantes de liquidez en divisas para asumir compromisos tan serios y a corto plazo, como es el pago de servicios de deuda. Necesita pagar los créditos externos”, remarcó el legislador.

Según el presidente de la cámara de Diputados, la deuda con los organismos externos canza a $us 4.284 millones por 39 créditos.

Los diputados debatieron otros temas antes de definir, en dos horas, dos créditos internacionales. Deben pasar a la Cámara de Senadores

Durante la gestión de Arce se aprobaron 39 créditos: siete para salud; 15 para obras públicas; dos para el Censo; cuatro para empleo y seis para medio ambiente.