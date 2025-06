Lima asegura que Andrónico Rodríguez demostró ser el sucesor de Evo Morales

Según el exministro esto se confirmó luego de su discurso del pasado jueves tras conocer que su sigla participará de las elecciones

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El ex ministro de Justicia, Iván Lima aseguró en una entrevista que el discurso y la lista de candidatos del partido liderado por Andrónico Rodríguez solo dio a conocer que se mantiene en la línea de Evo Morales por lo que la exautoridad calificó al ahora candidato por el Movimiento Tercer Sistema como un “sucesor” del exmandatario.

“Hubo un mensaje de Andrónico Rodríguez hacia Evo Morales que le ha dejado claro a la población, al país, que es el sucesor de Evo Morales y va a tomar mucho de lo nacional popular para llevarlo a su postulación y a su candidatura”, dijo Lima en Cadena A.

También manifestó que luego de conocerse las listas de los candidatos a diputados y senadores de este partido, se confirma que sigue la línea de Morales, porque muchos de los que están en las mismas fueron allegados al exmandatario.

“Las candidaturas que están en este momento en curso en la línea de Andrónico Rodríguez, diputados plurinominales, el tercero de La Paz, que es franja de seguridad prácticamente, es el abogado de Evo Morales. Martín Irusta. Son hechos objetivos”, aseguró la exautoridad.

Además también aclaró “gran parte de los candidatos de Evo Morales están en la lista de Andrónico Rodríguez. Y eso es natural porque son catorce años de convivencia y el ahora candidato a la presidencia hasta hace poco era el dirigente máximo de una de las seis federaciones”.

El pasado jueves Rodríguez dio un discurso luego de que se confirmara la habilitación a su sigla para la participación en las elecciones del 17 de agosto, en el mismo mostró sui apego a Evo Morales e incluso invitó a unirse a ellos.

«Estamos en un momento histórico para que la izquierda pueda encaminarse», «Invito a las organizaciones sociales a trabajar juntos» y «Convocamos a todos los sectores sociales, a nuestro hermano Evo, con todo el cariño (…) Es el padre de todo esto, hay que cuidar su legado», son algunas de las frases que dijo Rodríguez.

También dijo que siempre recuerda a Morales, pese a que no tienen una buena relación en la actualidad, “Yo le digo, por más que no me tenga presente o ya no me quiera el hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente, lo tengo presente. Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como dicen”.

