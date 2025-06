“Lo han dinamitado”: Entre lágrimas, chofer de bus quemado en Llallagua pide ayuda

Los enfrentamientos en Llallagua dejaron, hasta ahora, dos subtenientes fallecidos y un tercer policía gravemente herido. En medio de este escenario, el bus quedó atrapado en la línea de del enfrentamiento.

A pesar del peligro, el conductor intentó proteger su herramienta de trabajo, pero la violencia aumentaba y fue su propio hijo fue quien lo obligó a retirarse del lugar.

“Yo me he asustado, pero así no quería abandonar la flota, no quería”, manifestó el sujeto. “Mi hijo me dijo vamos, vamos de la flota ya”, agregó al resaltar que un policía resultó afectado durante esta situación.

El hombre también dijo que fue golpeado con patadas y puñetes, ahora espera que el “Gobierno se ponga la mano al pecho” y pueda atender su reclamo, ya que el bus quedó reducido a nada tras ser incendiado.