Los librecambistas venden el dólar a Bs 16,50 en La Paz

Uno de los puestos de librecambistas, en la esquina de la calle Sagárnaga y la plaza San Francisco. Foto: Carlos Quisbert.

Fuente: https://www.vision360.bo

En algunos puestos de librecambistas y casas de cambio venden el dólar a 16,50 bolivianos y el cambio está hasta en 16 bolivianos, según un sondeo que Visión 360 hizo en el centro de la ciudad de La Paz.

“Está 16,50, hay 1.000 dólares para la venta”, respondió una librecambista cuando se le preguntó si vendía la divisa. La mujer tiene su puesto en la calle Mercado, a la altura de la esquina conocida como la “calle onda”.

En cercanías de la calle Sagárnaga y la plaza San Francisco, el panorama un tanto distinto, debido a que en ese sector hay negocios que atraen a los turistas extranjeros y es importante el movimiento económico con esa moneda.

Mientras, en los puestos callejeros los librecambistas especulan según la cara de quien pregunta, en una de las tiendas de cambio afirmaron que sí había dólares a la venta, al mismo costo, pero sólo podían ofertar hasta 500 dólares.

En tanto, en la avenida Camacho, los librecambistas que tratan de atraer a los posibles clientes con halagos, solo dan el precio en el que venden el billete extranjero cuando ven el verdadero interés de las personas, antes, solo preguntan ellos. “¿Quiere cambiar o comprar?”.

Visión 360 consultó con los librecambistas de este sector si era posible hacerles una entrevista abierta. Varios de ellos reaccionaron con enojo e incluso cubrieron su rostro con los paraguas que usan para protegerse del sol, reprobando el pedio de información.

“¿Entrevista? No. Los periodistas tergiversan. La gente exagera pues, no es como dicen, toda una crisis”, respondió un varón haciendo gestos con las manos y abriendo los brazos al decir que “no se elevó tanto el precio, es según la oferta, pero han dicho que el dólar estaba a casi 20 bolivianos y no es así”, aseguró el librecambista.

Recordemos que el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el precio oficial de venta del dólar a 6,96 bolivianos, pero en el mercado paralelo el precio de la divisa extranjera se duplicó desde finales del mes de marzo.