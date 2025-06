Maziel Terrazas revela que tuvo reuniones con César Siles sobre el caso del MTS

Fuente: https://www.erbol.com.bo

Maziel Terrazas, quien pugna por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) contra su exesposo Félix Patzi, reveló que César Siles, cuando era Ministro de Justicia, le sugirió emprender acciones legales por este conflicto partidario, pero después cambió de criterio y, mediante su equipo, le pidió levantar el litigio.

Según Terrazas, se contactó con Siles el 24 de abril y se reunió con él para mostrarle la documentación sobre su reclamo por el MTS.

De acuerdo con su relato, el entonces Ministro de Justicia le manifestó que lo ocurrido con ella era “atroz” y “cómo ha podido pasar”, cuando el Tribunal Supremo Electoral debía haber suspendido un congreso del MTS.

Dijo que, después, el 5 o 6 de mayo, se volvió a reunir con Siles junto con parte de su directiva partidaria. En ese encuentro, el Ministro les habría aconsejado recurrir a acciones legales.

“Yo me reuní con parte de mi directiva con el señor Ministro. Igual nos dijo a mí y a la directiva que esta situación no podía ser así, que deberíamos recurrir a las acciones legales y constitucionales pertinentes. Y, en ese sentido, nosotros continuamos con ese trabajo”, indicó.

Terrazas presentó un Amparo para que el TSE deje sin efecto un congreso del MTS, con lo cual la Alianza Popular liderada por Andrónico Rodríguez no podría participar de las elecciones.

Cuando se desarrollaba este caso, los afines a Andrónico Rodríguez denunciaron que el Gobierno estaba interesado en anular la postulación del senador, para forzar que el MAS sea el único partido de izquierda en carrera.

Sin embargo, Terrazas denunció que dos días antes de la audiencia del 22 de mayo, recibió una llamada del equipo jurídico del Ministro, que le indicó levantar la acción legal,

“Todo me ha pedido que levante, que suspenda este Amparo que hemos ganado”, reprochó, a tiempo de recordar que no le dieron mayor explicación.

Debido a ese cambio de criterio desde el Ministerio de Justicia, Terrazas considera que hubo una direccionamiento para favorecer las candidaturas en cuestionamiento. Argumentó que la gente de Andrónico le hizo el mismo pedido de levantar el Amparo.

“Eso es lo que yo he tenido la relación con el Ministro, que un principio me dio la razón no solo a mí, a parte de mí directiva también, y luego me han pedido que levante el Amparo, cosa que no he hecho”, resumió.

Pese a los pedidos, enfatizó que ella prosiguió con el Amparo logrando una decisión a su favor por parte de una Sala Constitucional en La Paz, sin embargo, el Tribunal Constitucional suspendió esa determinación, habilitando la postulación de Andrónico.

Tomando en cuenta esos antecedentes, Terrazas informó la presentación de una denuncia contra Siles por el delito de consorcio.