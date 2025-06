Minería, turismo y agroindustria son clave para generar nuevas divisas

Según Morales, el sector minero tiene un potencial inmenso y solo es cuestión de que el país pueda garantizar y contar con reglas claras para atraer la inversión extranjera, porque como país no se cuenta con dinero suficiente para explorar y explotar nuevas fuentes de hidrocarburos.

“Solo mencionar el oro, que alcanzó esta semana un valor de 3.300 dólares la onza troy y el estaño 32 mil dólares la tonelada. Si se pudiese recuperar la producción de oro que está dispersa en manos de las cooperativas y si a través de la Comibol o la minería mediana se pudiese seguir explotando los yacimientos de estaño, se podría contar como país con mejores ingresos fácilmente, en los próximos meses”, destacó.

También dijo que, si se pudiese levantar la obligación exclusiva de entregar la producción de estaño a la fundición de Vinto, se podría generar más ingresos.

Para Morales, si a la minería se suma las exportaciones del sector agroindustrial y actividades importantes, como el turismo, se puede obtener más divisas y se lograría salir adelante ante los problemas actuales.

“El país debe apostar a la atracción de inversión extranjera, porque adquirir más deuda sirve sólo como un puente, porque luego hay que pagar y se necesita tener un sector exportador dinámico para generar ingresos”, apuntó.

También, dijo que es necesario que el país busque un alivio de la deuda externa, porque el servicio de amortización, más los intereses, es muy elevado.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan que Bolivia ha llegado a exportar 64 toneladas de oro por un valor de tres mil millones de dólares en 2022, pero sin generar beneficios al Estado en impuestos y sólo con un pago mínimo de regalías a regiones productoras.

$us 837 millones fue el gasto turístico en 2019, cuando llegaron a Bolivia un total de 1.239.281 turistas del exterior para conocer los atractivos que hay en el país en todo su territorio.

María Esther Peña, subgerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), sostuvo que Bolivia tiene un enorme potencial para generar ingresos por exportaciones no tradicionales en el sector agroindustrial, agroexportador, forestal y maderero.

Indicó que, si bien el sector tradicional produce el 73% de las exportaciones, son recursos que se agotan en cualquier momento, por eso es que el país, con apoyo del ámbito público, debe apostar a un mayor desarrollo de las exportaciones no tradicionales y productos como la castaña, carne bovina y derivados, azúcar, sésamo, maní y alcohol.

“Con estos sectores potenciales, las exportaciones nacionales pueden crecer más, si solo se analiza el maní, se observa que en el primer trimestre de 2024 se exportó un valor de 1.400 millones de dólares y este año en similar período 3.800 millones de dólares, hubo un 174% de incremento. Con una sinergia público- privada, este producto, y otros como la castaña, carne, se puede triplicar la generación de divisas para el país”, dijo Peña.

De acuerdo con la subgerente del Ibce, para que estos sectores se desarrollen más, se necesita apoyo gubernamental y liberar mercados. “Ningún país debe vivir enclaustrado, hay globalización, cuando se abrió el mercado de China para la carne, hubo un cuantioso incremento en el ingreso de divisas. Lo mismo se puede hacer con otros productos, siempre que exista libertad y seguridad de mercado”, señaló.

Esto significa que el sector privado pueda desarrollar su trabajo sin bloqueo de caminos, o trabas y cupos de exportación. “Como Ibce aclamamos que se levante toda restricción y cupo a las exportaciones, tomando en cuenta que el empresario que invierte está consciente de que primero debe garantizar el abastecimiento interno y luego la exportación”, enfatizó Peña.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto, revelan 10 productos top que se vendieron al mundo, en 2024, en el sector no tradicional.

Destacan la torta de soya, que obtuvo 545 millones de dólares en ventas; el aceite crudo de soya, por 252 millones; artículos de joyería, 188; carne bovina congelada, 169,3, y urea, por 127,7 millones de dólares.

El past presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, opinó que se debe tener un plan a corto y mediano y largo plazo para tener nuevas fuentes de ingreso alternativos al gas.

Para ello es necesario contar con una nueva ley de inversiones que favorezca y promueva el interés de los inversionistas, pero también al país, eso implica que se garantice seguridad jurídica a quienes desean apostar su capital en Bolivia.

También, dijo que se debe liberar las exportaciones, controlar el contrabando. “Se tiene que potenciar a la minería, que siempre va a ser un sector importante en la economía, dar mayores incentivos y no sólo a favor de los cooperativistas, sino para el sector privado. Hay oportunidad para todos, pero siempre pagando impuestos”, puntualizó.

Por otra parte, destacó la importancia que puede tener el turismo y su gran potencial para generar ingresos al país, pero se deben mejorar las propuestas y ofertas del país, porque eso va a traer recursos frescos.

“También se debe ampliar el universo de contribuyentes. Podemos potenciar y explorar la exportación de nuevos productos y mercados, tenemos en puerta el Mercosur. Será un reto para el nuevo Gobierno, encontrar nuevos nichos de mercado. También se debe bajar el gasto público, levantar la subvención, vivir de acuerdo a nuestra realidad y no en una burbuja. Pero eso tiene su costo”, manifestó.

El presidente Luis Arce planteó el fin de semana, como única salida, la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa para salir de la crisis económica, pero economistas advierten que más deuda, solo profundizará el problema, porque el país no cuenta con fuentes de repago y los organismos internacionales, si acceden, pedirán una reducción del déficit fiscal.

“Lo hemos dicho, la solución para ir resolviendo el problema económico son los créditos internacionales, no existe un solo país que no tenga financiamiento internacional, hasta EEUU requiere la aprobación de la asamblea para créditos de su financiamiento, de su presupuesto, todos los países recurren al financiamiento externo y no nos han escuchado”, indicó el Mandatario.

El analista de la Fundación Jubileo, René Martínez, opinó que contratar más deuda no soluciona el problema, si es que no se hace un ajuste al gasto, se aborda el tipo de cambio o la política de subvención a los hidrocarburos vigente.

“Puede valer la pena endeudarse, pero para llevar adelante un ajuste, si no hay eso, tomar más deuda es postergar los problemas para que tengan que ser resueltos por los próximos gobiernos”, subrayó,

Según Martínez, para generar nuevos ingresos, el país debe reconstituir el sector exportador e hidrocarburos, pero eso demandará al menos siete años.

“Se necesita estabilizar la economía porque, si no, nadie va a invertir en el país”, recalcó.

$us 169 millones de carne bovina congelada se exportó en 2024. Pero, si se toman en cuenta derivados, el valor fue de $us 220 millones, es decir $us 7 por segundo, según el Ibce.

Explicó que el país tiene potencial en el sector minero y en la producción de oro, pero, actualmente, esta actividad no aporta impuestos al Estado y puede ser estratégica. “Con el litio, aún se tiene potencial, pero se ha generado muchas expectativas y no es un recurso como el gas natural. Su precio ha disminuido en los últimos años”, añadió Martínez y coincidió en que la agroindustria tiene también potencial, pero requiere una nueva política con incentivos para las exportaciones.

Cifras del Viceministerio de Turismo revelan que el 2019 marcó el récord de turistas que llegaron a Bolivia para conocer sus distintos atractivos.

Ese año arribaron 1.239.281 visitantes que dejaron como ingresos 837,2 millones de dólares como gasto turístico.

Con la pandemia del coronavirus el flujo disminuyó de manera considerable, pero en 2023 hubo una recuperación y llegaron 1.009.247 visitantes. El gasto turístico ese año fue de 687,8 millones de dólares.

El año pasado, el país recibió a 991.184 turistas del exterior.

Perspectiva

Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo, Bolivia es uno de los países más ricos y diversos en recursos naturales del mundo y por más de un siglo se ha planteado el desafío de convertir esta riqueza natural en desarrollo industrial.

En ese contexto, la minería, los hidrocarburos, los recursos forestales, los recursos hídricos y la producción agrícola y pecuaria, son sólo algunas muestras del enorme potencial natural que tenemos como país.

Señala que, históricamente, el país ha dependido de la exportación de materias primas, desde la minería de la plata, al estaño; que bajo el modelo primario exportador generaba divisas, pero no se dirigían al impulso de la producción nacional.

Por eso, la política apuesta a la industrialización es la sustitución de importaciones y formar un enlace entre estos sectores generadores de ingresos con los generadores de empleo y finalmente diversificar la capacidad exportadora, además sumando un valor agregado.

Para ello se edifican 131 plantas industriales de productos agropecuarios, estratégicamente ubicadas en distintas regiones, abarcando la industrialización de productos agrícolas, cárnicos, piscícolas, lácteos, cereales, frutas, hortalizas y otros.

En minería, se apuesta a la transición energética global. Con el litio se firmaron acuerdos con empresas líderes en tecnología para la implementación de complejos industriales con base en la extracción directa de litio en los salares de Potosí y Oruro.

Se impulsa la planta industrializadora de zinc y de estaño y el Complejo Siderúrgico del Mutún, para producir barras corrugadas para la construcción y también alambrón.