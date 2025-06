MMAyA prohíbe fogatas, quema de materiales, juegos pirotécnicos y uso indiscriminado de recursos naturales en San Juan

Mediante una Resolución Ministerial y con el objetivo de preservar el medio ambiente en la festividad de San Juan, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua prohibió, en las fechas 22, 23 y 24 de junio el encendido de fogatas de carácter público o privado.

Fuente: Unicom – MMAyA

Además, también prohíbe la quema de materiales contaminantes como plásticos (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS), llantas, gomas, aceites, residuos sólidos; el uso de juegos pirotécnicos y fuegos artificiales de cualquier naturaleza; y la extracción y uso indiscriminado de recursos naturales como maderas y plantas nativas, especialmente especies en peligro de extinción.

“Cada año cientos de hectáreas se pierden y muchas veces solo por una chispa. Una tradición no puede constarnos vida y afectar a nuestra Madre Tierra. Este San Juan pedimos que no se queme, que no se hagan fogatas. Podemos mantener viva la tradición sin poner en riesgo lo que amamos”, manifestó el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alvaro Ruiz.

La Festividad de San Juan (23-24 de junio) genera anualmente un episodio crítico de contaminación atmosférica debido a fogatas y uso masivo de fuegos artificiales. Esta práctica incrementa peligrosamente los niveles de material particulado, afectando la salud pública, en particular a grupos vulnerables (niños, adultos mayores, personas con afecciones respiratorias); se ha identificado también el uso indiscriminado de especies forestales y arbustivas, muchas de ellas en riesgo, como combustible para las fogatas.

Gracias a estas medidas, de acuerdo a las redes de monitoreo de calidad del aire (Red MoniCA), se lograron reducciones de la contaminación atmosférica durante la Festividad de San Juan mediante acciones de los gobiernos subnacionales que tienen como respaldo la emisión de normativa por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.