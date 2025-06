Moldiz denuncia que si algo le pasa el “directo responsable” será Evo Morales

“Sería mentir decir que uno no tiene temor, pero me preocupa más la que pueda pasar contra la integridad física de mi familia”, dijo el exministro Moldiz, quien denunció que el evismo busca implementar una estrategia de sicariato.

El asesor del presidente, Luis Arce, y exministro de Gobierno de Evo Morales, Hugo Moldiz, denunció que ha recibido amenazas contra su persona y su familia, y responsabilizó al exmandatario por cualquier hecho que pudiera afectar su integridad.

“Sería mentir decir que uno no tiene temor, pero me preocupa más la que pueda pasar contra la integridad física de mi familia y yo quiero aprovechar este espacio para hacer directo responsable a Evo Morales por cualquier cosa que pudiera pasar de aquí para adelante”, indicó Moldiz a DTV.

El exministro se refirió al audio difundido este miércoles por el dirigente evista Rudy Capquique, en el que presuntamente se escucha a Morales instruir un cerco a La Paz y advertir que “es la batalla final; nos ganan o perdemos”, en relación con su intención de postularse nuevamente a la Presidencia.

En la entrevista, Moldiz dijo que no pensó que “iba a ser uno de los objetivos” de los grupos afines a Morales, ya que pensaba que las protestas se limitarían a bloqueos y cercos para generar tensión social. No obstante, sostuvo que ahora todo indica que el exmandatario estaría optando por una estrategia de violencia y “sicariato”.

“Sicariato, que es al parecer, por la información que hay hasta ahora, de lo que está preparando Evo Morales para ser candidato por las buenas o por las malas. La política no funciona de esa manera y creo que con esta revelación que se ha hecho (…) confirma más bien que Evo Morales no tiene límites, no tiene escrúpulos y que está decidido hacer cualquier cosa, pero absolutamente cualquier cosa, para conquistar un poder que de hecho ha terminado perdiéndolo”.

Moldiz también implicó al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana en los presuntos planes para atentar contra la integridad de personas.

“Esta política es inescrupulosa como él. No me queda duda que detrás de esta planificación de atentados terroristas muy propios de los métodos de Juan Ramón”, quien en octubre del año pasado, durante las protestas evistas, dijo que “el rito del bloqueo” se alimentaba “a través de la sangre”.

Antecedentes

La semana pasada, un grupo de seguidores de Morales amenazó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y afirmó conocer sus domicilios.

El lunes por la noche circuló un video en el que un hombre encapuchado, identificado como simpatizante de Morales, lanzó amenazas contra autoridades del TSE, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y contra la ciudadanía que se oponga a la postulación del exmandatario.

Anoche, el TCP denunció un intento de atentado con explosivos y que la Policía aprehendió a sospechosos.

El lunes, sectores evistas comenzaron bloqueos de caminos para presionar a que Morales sea inscrito como candidato a la Presidencia para las elecciones generales de agosto, pese a que está inhabilitado.