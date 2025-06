Monseñor Leigue reclama «más responsabilidad» a los servidores públicos

En la homilía dominical recalcó que quienes se identifican como católicos «deben cargar su cruz» y responder positivamente tanto en la familia como en la sociedad

Juan Manuel Ijurko

Fuente: El Deber

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, apeló al sentido cristiano de los candidatos, de los políticos, de cara a la sociedad y les pidió mayor responsabilidad con sus obligaciones. Sobre todo, enfatizó, en quienes son servidores públicos.

«Hay personas que dicen que tienen una fe profunda. Cargue con tu cruz, responde con tu responsabilidad; no te aproveches del espacio», expresó el prelado. Y recupera una enseñanza histórica que apela ‘mientras más responsabilidad, más cosas tiene que hacer’.

Para Leigue, los servidores públicos deben mostrar su actitud de servicio y su responsabilidad a diario. De ellos, de quienes dicen ser católicos, «se espera una respuesta positiva de acuerdo a la vivencia que tienen», tanto en la familia como en la sociedad.

De manera indirecta, se refirió a los candidatos que aspiran a un cargo electo en las próximas elecciones. A ellos les pidió que más allá de identificarse como «católicos de base» no se limiten con mencionar que tienen fe. «No sirve de nada mencionar que uno es católico si no hace nada; de esos tenemos mucho ahora», remarcó.

A la luz del Evangelio, el arzobispo recordó que quien asume una responsabilidad también carga con un compromiso social.

