Mujer es denunciada por quemar con sustancias químicas a sus hijastros en disputa por herencia en Yapacaní

Un violento episodio de agresión familiar se registró en el municipio de Yapacaní, donde dos jóvenes denunciaron a su madrastra, identificada como Alison G.M., por haberlos quemado con sustancias químicas durante una disputa por la herencia de su padre fallecido.

El hecho ocurrió el pasado 24 de abril, cuando los hermanos se encontraban limpiando la vivienda que compartían con la acusada. Según relataron, la mujer llegó con una jarra llena de un líquido desconocido que arrojó directamente sobre sus cuerpos.

“Sentí algo caliente en la espalda cuando nos echó ese líquido. Vivimos en esa casa desde que éramos pequeños”, declaró una de las víctimas, quien tuvo que recibir atención médica durante casi un mes debido a las quemaduras.

El ataque no terminó allí. Tras el lanzamiento del químico, Alison G. M. habría perseguido con un cuchillo a uno de los jóvenes, obligándolo a huir de la vivienda junto a su hermano.

“Estábamos limpiando la casa cuando sentimos que nos arrojó algo caliente. No sabíamos qué era. Después me persiguió con un cuchillo. Salimos directo a la clínica”, contó Roy Sander C., quien recibió 15 días de impedimento médico.

La madre biológica de los jóvenes exigió justicia y denunció que este ataque se suma a una serie de agresiones físicas y psicológicas que iniciaron después de la muerte de su exesposo. “No sé por qué ella es tan agresiva. Pido justicia, eso es un intento de homicidio porque lo ha quemado a mi hijo y a su hermano”, manifestó entre lágrimas.

El conflicto de fondo gira en torno a la distribución de los bienes del fallecido, un proceso que mantiene enfrentadas a la actual esposa y a los hijos del primer matrimonio. Según los denunciantes, incluso habrían sido víctimas de un intento de atropello con un vehículo semanas antes del ataque con químicos.

La acusada enfrenta procesos penales por lesiones graves y leves, así como por violencia intrafamiliar. No obstante, el caso permanece estancado en el Juzgado Penal Primero de Yapacaní y en el Juzgado de Familia del municipio, lo que genera temor de nuevos hechos de violencia.

El abogado de las víctimas, Fernando Rivero, expresó su preocupación por la falta de celeridad judicial y advirtió que los jóvenes siguen expuestos a riesgos mientras no se emitan medidas de protección efectivas.

Los propios familiares de la acusada, incluida su hermana y su padre, confirmaron que Alison G.M. tiene antecedentes de comportamiento violento. Según relataron, incluso habría golpeado a su progenitor en el pasado.

Los hermanos agredidos hoy permanecen fuera de la casa que habitaron toda su vida, con secuelas físicas y emocionales que aún requieren tratamiento. Sus familiares y representantes legales solicitan a las autoridades judiciales y policiales una intervención urgente para garantizar la seguridad de los afectados y el respeto a sus derechos sobre la herencia que se disputan.