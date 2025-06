Murió Lalo Schifrin, el gran compositor argentino que pasó a la historia por temas de películas como “Misión imposible”

En noviembre de 2018, en la sala Ray Dolby Ballroom, en Hollywood, escenario de tantos episodios trascendentes en el mundo del espectáculo, era la noche de los Oscar honorarios y esa vez llegó Clint Eastwood para entregarlo a un formidable músico con el que trabajó en ocho producciones: Lalo Schifrin, argentino, de 86 años en ese momento.

“Componer para el cine me dio una vida de felicidad y creatividad, este Oscar es la culminación de un sueño ”, agradeció Lalo. Lo había presentado Kathy Bates: “Sin esta música, Tom Cruise hubiera fallado en su primera misión y no hubieran existido las cinco secuelas”.

Lalo, delante de una audiencia que le admiraba, se explayó sobre sus comienzos y su trayectoria: “En mis tiempos, el jazz era una música que se consideraba inmoral . No podía ir a comprar discos de ese tipo porque estaban prohibidos. Pero la música no tiene límites, es un lenguaje universal”.

A esa altura, Lalo Schifrin ya había sido nominado seis veces para el Oscar, aunque no se lo habían concedido nunca. Primero fue por la banda de sonido de películas como La leyenda del indomable (Cool Hand Luke, 1967), The Fox (1968), El viaje de los condenados (Voyage of the Damned, 1976) y Terror en Amityville (1979). Siguió por la canción original People alone de La Competición (1980) y finalmente por la adaptación de El golpe II (1983).