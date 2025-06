OIEA: Irán podría enriquecer uranio «en cuestión de meses»

Se desconoce si Irán pudo o no relocalizar parte o toda la reserva de uranio altamente enriquecido antes de los ataques.

Fuente: www.dw.com

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo el sábado (28.06.2025) a un medio estadounidense que Irán posiblemente pueda empezar a producir uranio enriquecido «en cuestión de meses» pese al severo daño en instalaciones nucleares tras los ataques de Israel y Estados Unidos.

Israel atacó instalaciones nucleares y militares de Irán el 13 de junio, con el objetivo de que la República Islámica no desarrollara un arma nuclear, una ambición que Teherán ha desmentido.

Estados Unidos se unió a la campaña israelí y bombardeó tres sitios nucleares clave del programa nuclear iraní, que ese país defiende como de uso civil.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el programa nuclear de Teherán retrocedió «décadas» a causa de los ataques. Pero el argentino Grossi, director de la OIEA, aseguró que «se mantiene algo todavía».

«Pueden tener, sabes, yo diría en cuestión de meses, unas cuantas etapas de centrifugadoras girando y produciendo uranio enriquecido, o menos que eso», dijo Grossi, de acuerdo con la transcripción conocida de una entrevista a la televisora estadounidense CBS News.

Nearly one week after the U.S. strikes on Iran’s nuclear facilities, there’s no information about the location of roughly 900 pounds of highly-enriched uranium that Iran claims was removed before the attack.

Head of the International Atomic Energy Agency Rafael Grossi tells CBS… pic.twitter.com/B6dpll2Ilv

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 27, 2025