Operaciones en activos virtuales crecen en más del 630% y llegan a $us 430 millones en un año

Fuente: ABI / La Paz

Desde la habilitación del uso de canales e Instrumentos Electrónicos de Pago para las operaciones con activos virtuales (AV) hace 12 meses, el volumen de estas transacciones subió de $us 46,5 millones el primer semestre de 2024 a $us 294 millones en similar periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de más del 630%, generando un acumulado de $us 430 millones desde la emisión de la Resolución de Directorio N° 082/2024, informó este viernes el Banco Central de Bolivia (BCB).

Según un reporte del ente emisor, este notable desempeño evidencia el amplio uso de estos valores digitales en el país y refleja la efectividad de las políticas del BCB en su objetivo de generar alternativas para que los bolivianos puedan seguir realizando sus transacciones con divisas (remesas, compras menores y pagos, entre otros) en beneficio de micro y pequeños empresarios de todos los sectores y las familias en general.

Adicionalmente, y de acuerdo con los datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), desde julio de 2024 las transacciones con estos activos en el sistema financiero se multiplicaron 12 veces hasta llegar a 10.193 operaciones que equivalen a Bs 611 millones con datos al 31 mayo de 2025.

Este aumento en la frecuencia de operaciones muestra que la R.D. N°082/2024 del 25 de junio del año pasado, viene cumpliendo con el propósito de otorgar una nueva opción para incentivar las actividades comerciales y realizar transferencias al exterior con costos competitivos para los usuarios, además de modernizar las operaciones financieras.

Las personas naturales se mantienen como los principales actores en el mercado de activos virtuales (86%) con una participación mayoritaria de los varones (77%).

En este contexto, el BCB intensificó su Plan de Educación Económica y Financiera para llegar a la población a través de talleres especializados en todo el país, con el fin de proporcionar información crucial sobre las características, riesgos, funcionamiento y tecnología que sustentan los activos virtuales, promoviendo así un uso más informado, seguro y responsable.

En ese marco, el Gobierno nacional impulsó el desarrollo de un marco normativo robusto y adaptado a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Ello mediante el Decreto Supremo (DS) 5384 que regula la constitución y operación de las Empresas de Tecnología Financiera, las cuales ofrecen servicios innovadores en el sector financiero, define activos tokenizados, activos virtuales, blockchain y tokens, además de establecer la figura del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

El BCB reiteró que, si bien el empleo de los activos virtuales representa un avance hacia la modernización económica y la integración con las tendencias financieras globales, es importante que la población se mantenga informada.

“El ente emisor mantendrá un permanente monitoreo a la evolución del mercado de activos virtuales para asegurar un desarrollo seguro y beneficioso para el pueblo boliviano”, afirmó.