Oriente Petrolero quiere levantar cabeza ante Real Tomayapo

El equipo cruceño necesita volver al triunfo tras dos partidos sin ganar; el encuentro será este sábado en Montero

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Oriente Petrolero buscará reencontrarse con la victoria este sábado cuando reciba a Real Tomayapo en el estadio Gilberto Parada de Montero, a partir de las 17:30, por la fecha 12 del torneo todos contra todos de la División Profesional. El equipo dirigido por Gualberto Mojica llega a este compromiso luego de una derrota en el clásico cruceño ante Blooming (1-2) y un empate ante Guabirá (3-3) por el Torneo por Series.

Los albiverdes atraviesan una etapa irregular. Hasta el pasado fin de semana acumulaban cuatro partidos sin perder, pero la caída en el clásico y la igualdad en Montero encendieron las alarmas dentro del club, que necesita sumar de a tres para no alejarse de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

La presión sobre el cuerpo técnico se hizo notar tras el empate ante Guabirá. El dirigente Gustavo Gutiérrez criticó públicamente la alineación de Mojica y afirmó que Oriente no podía darse el lujo de no ganar en tres partidos consecutivos, dejando entrever que podría evaluarse un posible cambio de entrenador si los resultados no mejoraban.

Sin embargo, este viernes Gutiérrez dio marcha atrás y, en contacto exclusivo con El Deber Sports, confirmó que sostuvo una reunión con Gualberto Mojica y le expresó su respaldo. “Confiamos plenamente en su capacidad y en el trabajo que está realizando”, aseguró, buscando calmar el ambiente en el plantel.

Oriente sabe que no tiene margen de error. Con 12 puntos en 10 partidos jugados, los albiverdes necesitan sumar una victoria urgente frente a un Tomayapo que se encuentra en una situación similar, pero mejor posicionado, con 13 unidades y dos escalones por encima en la tabla.

La buena noticia para Mojica es que contará con plantel completo, ya que no se reportan bajas para este encuentro. Esto le permitirá al DT armar su onceno ideal para enfrentar a un rival directo en la lucha por escalar posiciones en el campeonato.

El partido será clave para medir la capacidad de reacción del conjunto cruceño ante un rival ordenado, que buscará dar el golpe como visitante. Oriente, por su parte, quiere volver a ilusionar a su hinchada con una victoria que lo mantenga en carrera.