Pacto a evistas: No somos mancos, vamos a defender la democracia

Por Mauricio Diaz Saravia / La Paz

El vocero del Pacto de Unidad, Vidal Gómez, lanzó una dura advertencia a la dirigencia evista que amenazó con impedir las elecciones generales si su líder político, Evo Morales, no es habilitado como candidato en los comicios del 17 de agosto.

El dirigente campesino respondió a la consulta sobre las declaraciones del senador Leonardo Loza y otros cercanos a Morales, en sentido de impedir los comicios.

“Si alguien está inhabilitado, no con grupos irregulares y a balazos van a imponer ninguna candidatura. Nosotros podemos ser respetuosos y democráticos; pero no somos mancos ni cojudos, vamos a defender la democracia”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Amenaza de Evistas

Ya agregó: “Nosotros vamos a garantizar las elecciones. Las amenazas que hace Loza y todo el grupo radical, a nosotros nos tiene sin cuidado. Al contrario, nosotros vamos a responder a la altura que ellos quieran hacer daño al pueblo boliviano”.

En criterio de Gómez, Morales y las organizaciones sociales que los respaldan, “no quieren elecciones” y señaló que, por eso, lanzan amenazas.

Morales y sus seguidores insisten en su candidatura pese a que no cuenta con partido que lo habilite como tal y a la existencia de al menos tres fallos constitucionales que frenan sus aspiraciones. La última es la Sentencia Constitucional 0007/2025, que impide a cualquier ciudadano boliviano ser reelecto Presidente o Vicepresidente más de dos veces.

Elecciones

Aún así, el líder cocalero y sus dirigentes propiciaron un bloqueo de carreteras que duró 15 días en demanda de la habilitación de Morales. La protesta tuvo jornadas violentas que incluso derivaron en la muerte de cuatro policías y dos civiles.

“Lo hemos dicho siempre, (Evo Morales) no está habilitado y no puede ser parte (de las elecciones). Aquí no es que un grupo armado e irregular quiera imponer una candidatura”, protestó + Gómez.

Con el calendario electoral en marcha y con la opción cerrada de ser candidato presidencial, Morales anunció para este domingo una alianza para participar en los comicios, aunque no especificó el cargo al que apunta.