Pandemia, antivacunas y dejadez aumentan la población susceptible a enfermedades que ya estaban controladas

La pandemia, el auge de los grupos antivacunas, el descuido de la población y, por tanto, la baja cobertura de vacunación en niños y niñas, han provocado la reaparición de enfermedades que ya estaban controladas. La población “susceptible” por falta de inmunidad va en aumento, lo que ha derivado en nuevos casos de sarampión, coqueluche y, en menor medida, meningitis.

“Lo primero que tenemos que mencionar es que hemos tenido una disminución en las coberturas (de vacunación). Producto de la Covid-19, hemos tenido una gran baja. Además de esto, los padres no están llevando a vacunar a sus niños. Por ejemplo, el virus del sarampión no ha desaparecido del mundo, sigue circulando, y si los niños o niñas no están vacunados, hay un riesgo de transmisión”, explicó el viceministro de Promoción Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez Nava.