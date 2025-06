Paz encuentra a Lara

El acuerdo con el capitán Lara, popular en occidente en todos los sentidos, ha provocado el enésimo giro en la campaña de Rodrigo Paz

Fuente: El País.bo

Rodrigo Paz Pereira, hijo de presidente, nacido en el exilio, lleva literalmente toda la vida en los asuntos de la política. En 2002 ya era diputado por lo que quedaba del partido de su papa, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), revalidó, se instaló en Tarija para tomar experiencia municipal dentro de UNIR, una de tantas escisiones del MIR, fue presidente del Concejo una legislatura entera y de ahí saltó a la Alcaldía.

Durante todo ese tiempo, Paz Pereira decía representar a la socialdemocracia clásica aunque su estilo de vida disonara a menudo con los postulados elementales. Hablaba de pueblo y de ayudar a los pobres mientras experimentaban con el Plan de Ordenamiento Urbano y diseñaba puentes y mástiles.

En la alcaldía de Tarija le fue mal y en cuanto vio escapatoria se colgó de Carlos Mesa para salir a La Paz en 2020. Por entonces empezó a ensayar algunos discursos más colgados de las tendencias de las redes del momento: un poco de catolicismo por aquí, un poco de libertarismo por allá, moderando el ambientalismo según el foro oyente, etc. Desde el primer mes se supo que Rodrigo era un verso suelto dentro de Comunidad Ciudadana y que no perdería el tiempo en las cosas de partido ni de bancada. Tampoco en venir a Tarija. Eligió un puñado de asesores y se volcó en las redes para seguir su “sueño” de ser presidente alentado por su papa Jaime Paz y uno de los grandes estrategas del mirismo, Óscar Eid.

“Vienen tiempos mejores”, “Estado tranca”, sonrisas, bailes y alguna patinada sonora, como “soy tan tarijeño como orureño” o sus calificaciones sobre figuras del masismo lo colocaron en carrera. También aquella encuesta apócrifa que lo colocaba segundo de la oposición cuando aún pocos se habían manifestado. Sin embargo poco a poco fue cayendo en la irrelevancia: el video sobre su posición respecto al 21F volvió a circular, el no tener siquiera una base territorial – no ha presentado su candidatura en Tarija – le quitó seriedad, así como la indefinición ideológica o el pretendido rol de renovación con todos sus antecedentes lo dejó en tierra de nadie.

Se consiguió la sigla del Partido Demócrata Cristiano de alguna u otra forma y primero presentó un candidato a vicepresidente, Ángel Careaga, potosino, hijo de millonario minero, corredor de autos, que en apenas una semana abrazó a Doria Medina y lo dejó colgado.

Paz Pereira, que una semana antes había hecho lo propio con el capitán Edman Lara lo volvió a buscar. Y le atendió el teléfono.

Edman Lara, resultón ojos claros ex capitán de la Policía revelado contra los abusos del masismo, había tenido tirón en occidente entre las clases populares, a las que representa genuinamente sin necesidad de forzar nada, llevaba varios años buscando un espacio para poder hablar más alto. El desplante de Paz por otro millonario fue solo uno más pero tragó su orgullo cuando lo volvió a buscar entendiendo que la misión era más fuerte. En la encuesta de Unitel Paz, que literalmente había desaparecido, volvió a repuntar bordeando el 5%.

Desde entonces no hay video en las redes o entrevista en televisión donde Paz no lo nombre. Edman Lara es su nuevo lema de una campaña que ahora es “de centro”, ni de izquierda ni de derecha, “como Edman Lara”. La apuesta es alta, pero después de tantas vueltas, parece haber encontrado un talismán. Veremos si no lo quema.

