Pedro Sánchez sale del refugio por el ‘caso Koldo’ y abre un frente con Trump por el gasto militar que alivia la relación con sus socios

Después de casi dos semanas acorralado por el caso de corrupción que afecta al PSOE, el dirigente socialista se ha servido de la política internacional para cambiar el paso de la política doméstica. Al menos, durante unas horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma oxígeno tras varios días acorralado por el caso de corrupción que afecta al PSOE, con sus dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, implicados en el supuesto cobro de comisiones en el marco del caso Koldo. Casi dos semanas después de que la presunta trama escalara tras el demoledor informe sobre Cerdán, señalado por la UCO como “la persona encargada de gestionar” 620.000 euros en presuntos pagos ilícitos a Koldo García y a José Luis Ábalos, el dirigente socialista se ha servido de la política internacional para cambiar el paso de la política doméstica. Al menos, durante unas horas.

Aunque el jefe del Ejecutivo ya caldeó el ambiente la semana pasada, este miércoles consiguió centrar el foco en la cumbre de la OTAN por su oposición frontal a aumentar el gasto militar a un 5% del PIB para el año 2035. Tras su negativa formal comunicada el pasado jueves al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, y el posterior acuerdo alcanzado con el dirigente neerlandés para que España quedara exenta de esta obligación, la situación, lejos de quedar resuelta, ha pasado a otra fase por la amenaza arancelaria de Donald Trump a España.

Pero no hay mal que por bien no venga. Y es que, a la espera de que el conflicto –por ahora dialéctico– tome forma, el frente con Trump ha supuesto un soplo de aire en las filas socialistas y ha permitido aliviar su relación con sus socios de Gobierno. También, ha provocado que el PP, con sus reservas, desviara sus críticas al arremeter contra Trump por “amenazar” a España. En concreto, el partido de Alberto Núñez Feijóo dejó claro que no “consiente” esta actitud, “y menos si pretende utilizar a los productores de nuestro país para vengarse de la insolidaridad del presidente del Gobierno”.

Al término de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo del Atlántico Norte, el dirigente socialista aclaró que España no gastará más del 2,1% del PIB en Defensa, “un porcentaje que consideramos suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social”. Si bien, afirmó que esta cifra permitirá cumplir sus compromisos con las capacidades de la Alianza. Sánchez realizó estas declaraciones tras la cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya (Países Bajos), en la que todos los países (también España) reafirmaron su “compromiso inquebrantable con la defensa colectiva” y se comprometieron a invertir un 5% de su PIB en defensa para el año 2035, como pedía Donald Trump, con la obligación de presentar planes anuales que muestren “un camino creíble” hacia esta meta.

Pese al acuerdo suscrito en torno a la cifra del 5%, Sánchez aseveró que este incluye la posición española. “España está firmemente comprometida con estos objetivos de capacidad, que cumplirá en tiempo y forma», reiteró en alusión al 2,1%. “Hoy, en la cumbre de la OTAN, gana la OTAN y gana España, pero también nuestra seguridad y el Estado del Bienestar. Hemos alcanzado un acuerdo que es fiel al espíritu multilateralista que tiene la sociedad española y que nos satisface a todos los países de la Alianza. España va a cumplir con las capacidades acordadas y va a seguir siendo una pieza clave en la arquitectura de la seguridad europea“, sostuvo.

Solo Podemos alza la voz contra Sánchez

Pero ni la OTAN ni Trump confirmaron este extremo. Al revés. Rutte avisó a Sánchez de que tendrá que “encontrar dinero” para Defensa y negó una “excepción” para España, y Trump pasó al ataque. “España es terrible, lo que han hecho, son el único país que no pagará al completo”, dijo el presidente norteamericano en rueda de prensa, asegurando que él mismo negociará con este país. “Van a pagar sí o sí”, aseveró, deslizando nuevos pasos en materia arancelaria.

Ante estas afirmaciones, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, dejó la gestión de las negociaciones con EEUU en manos de la UE. “La relación entre la UE y EEUU es la relación comercial más importante del mundo. Es un tesoro que queremos proteger. De ahí esa actitud proactiva de las negociaciones que se da en el marco de la Comisión Europea, que es la encargada de negociar por parte de todos los Estados miembro, no solo para España, porque es la que tiene las competencias para ello”, explicó.

Lo cierto es que, aunque la cuestión sobre el 5% del gasto en Defensa sigue difuminada por el cruce de declaraciones, la situación desencadenada ha permitido a Sánchez sacudirse la presión de sus aliados parlamentarios por el caso Koldo (solo Podemos alzó la voz al acusar a Sánchez de traicionar y mentir a España con el gasto militar de la OTAN). En lo que respecta a Sumar, su socio de coalición –muy crítico en los últimos días contra los socialistas– ha logrado el respaldo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El partido Movimiento Sumar, al que pertenece la ministra de Trabajo, aseguró que, en la cumbre de la OTAN, se oficializó que España no aumentará más el gasto militar. “Dijimos que no a las exigencias de (Donald) Trump y hoy se oficializa que nuestro país no aumentará el gasto militar”, apostilló en su cuenta de la red social Bluesky.